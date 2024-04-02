Зеленский снизил возраст мобилизации: главное о СВО к вечеру 2 апреля

Зеленский снизил возраст мобилизации на Украине

02 апреля 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

На Украине теперь призывают с 25 лет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 2 апреля. «В тексте закона о воинской обязанности <…> слова „27 лет“ заменить на „25 лет“», — отмечается в указе. Документ размещен на сайте Зеленского. Атаки беспилотников на Татарстан Города в Татарстане атакованы беспилотниками. Дроны попытались атаковать предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утром заявлялось о двух пострадавших, однако, в Единой диспетчерской службе сообщили, что их число увеличилось до семи. Позже число пострадавших из-за атаки беспилотников увеличилось до 13 человек. Как сообщили в минздраве республики среди пострадавших двое несовершеннолетних. ВСУ взрывают мосты дронами Как сообщили «Военкоры Русской Весны», вооруженные силы Украины взрывают свои мосты, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Они отметили, что ВСУ атакуют сооружения наземными дронами. Новые военные полигоны в ЛДНР Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ЛНР и ДНР были построены два новых военных полигона. До конца 2024 года планируется создать еще пять. Шойгу также заметил, что на данный момент построено 240 полигонов, которые дают возможность решать задачи, связанные с боевой подготовкой военнослужащих. Потери ВСУ на СВО С начала 2024 года армия Украины потеряла более 80 тысяч бойцов. Как заявил Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, ВСУ также потеряли 14 тысяч единиц различного вооружения. Также Россией уничтожен склад авиационных средств поражения. Об этом сообщили в Минобороны. Также был атакован и уничтожен цех производства и обслуживания беспилотников армии Украины, передает Пятый канал. Всего за месяц ВС РФ нанесли почти 200 ударов по военной инфраструктуре Украины. Отмечено, что в марте армией России было нанесено «высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами 190 групповых и два массированных удара по Украине». Об этом заявил Сергей Шойгу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине снижен возраст для мобилизации с 27 до 25 лет. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. URA.RU приводит главные новости о ситуации в зоне СВО к вечеру 2 апреля. «В тексте закона о воинской обязанности <…> слова „27 лет“ заменить на „25 лет“», — отмечается в указе. Документ размещен на сайте Зеленского. Города в Татарстане атакованы беспилотниками. Дроны попытались атаковать предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Утром заявлялось о двух пострадавших, однако, в Единой диспетчерской службе сообщили, что их число увеличилось до семи. Позже число пострадавших из-за атаки беспилотников увеличилось до 13 человек. Как сообщили в минздраве республики среди пострадавших двое несовершеннолетних. Как сообщили «Военкоры Русской Весны», вооруженные силы Украины взрывают свои мосты, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Они отметили, что ВСУ атакуют сооружения наземными дронами. Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в ЛНР и ДНР были построены два новых военных полигона. До конца 2024 года планируется создать еще пять. Шойгу также заметил, что на данный момент построено 240 полигонов, которые дают возможность решать задачи, связанные с боевой подготовкой военнослужащих. С начала 2024 года армия Украины потеряла более 80 тысяч бойцов. Как заявил Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ, ВСУ также потеряли 14 тысяч единиц различного вооружения. Также Россией уничтожен склад авиационных средств поражения. Об этом сообщили в Минобороны. Также был атакован и уничтожен цех производства и обслуживания беспилотников армии Украины, передает Пятый канал. Всего за месяц ВС РФ нанесли почти 200 ударов по военной инфраструктуре Украины. Отмечено, что в марте армией России было нанесено «высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами 190 групповых и два массированных удара по Украине». Об этом заявил Сергей Шойгу.