Глава МЧС Куренков вылетел в затопленную Оренбургскую область

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в затопленную Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает министерство в своем telegram-канале.
«Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — передает ведомство в своем канале. Глава намерен посетить затопленный Орск, где прорвало дамбу. Куренков будет контролировать работу по оказанию помощи пострадавшим от бедствия.
В Орске прорвало дамбу 5 апреля. От затопления пострадало более четырех тысяч домовладений. Причиной послужило халатное отношение к техническому состоянию дамбы. Спустя время произошел второй прорыв в районе поселка Никель города Орск.
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