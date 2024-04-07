Глава МЧС Куренков вылетел в затопленную Оренбургскую область

Александр Куренков вылетел в Орск в связи с затоплением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета В Орске прорвало дамбу

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в затопленную Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает министерство в своем telegram-канале.



«Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — передает ведомство в своем канале. Глава намерен посетить затопленный Орск, где прорвало дамбу. Куренков будет контролировать работу по оказанию помощи пострадавшим от бедствия.



В Орске прорвало дамбу 5 апреля. От затопления пострадало более четырех тысяч домовладений. Причиной послужило халатное отношение к техническому состоянию дамбы. Спустя время произошел второй прорыв в районе поселка Никель города Орск.