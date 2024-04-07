Глава МЧС Куренков вылетел в затопленную Оренбургскую область

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Александр Куренков вылетел в Орск в связи с затоплением Фото:
новость из сюжета
В Орске прорвало дамбу

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в затопленную Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает министерство в своем telegram-канале.

«Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — передает ведомство в своем канале. Глава намерен посетить затопленный Орск, где прорвало дамбу. Куренков будет контролировать работу по оказанию помощи пострадавшим от бедствия.

В Орске прорвало дамбу 5 апреля. От затопления пострадало более четырех тысяч домовладений. Причиной послужило халатное отношение к техническому состоянию дамбы. Спустя время произошел второй прорыв в районе поселка Никель города Орск.

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Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел в затопленную Оренбургскую область по поручению президента России Владимира Путина. Об этом сообщает министерство в своем telegram-канале. «Глава МЧС России Александр Куренков по поручению президента России Владимира Путина вылетел в Оренбургскую область», — передает ведомство в своем канале. Глава намерен посетить затопленный Орск, где прорвало дамбу. Куренков будет контролировать работу по оказанию помощи пострадавшим от бедствия. В Орске прорвало дамбу 5 апреля. От затопления пострадало более четырех тысяч домовладений. Причиной послужило халатное отношение к техническому состоянию дамбы. Спустя время произошел второй прорыв в районе поселка Никель города Орск.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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