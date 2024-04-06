Омбудсмен: изолятор под Екатеринбургом переполнен мигрантами

Татьяна Мерзлякова отметила, что нарушений по условиям содержания не обнаружено Фото: Илья Московец © URA.RU

Изолятор временного содержания в первоуральском ОВД, превращенный в центр временного содержания иностранных граждан, почти до предела заполнен выдворяемыми из России мигрантами. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Изолятор временного содержания в первоуральском отделе внутренних дел, по сути, уже давно превращен в центр временного содержания иностранных граждан. Из 86 мест 64 заняты выдворяемыми гражданами стран Центральной Азии», — написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». По ее словам, проблема миграции особенно обострилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Она подчеркнула, что сейчас в ИВС нет ни одного обвиняемого жителя Первоуральска — их сразу увозят в СИЗО в Екатеринбурге. «Сложно работать следователям и адвокатам. Родственники тоже увозят передачки в Екатеринбург», — пишет омбудсмен. Мерзлякова подчеркнула, что нарушений по условиям содержания не обнаружено.