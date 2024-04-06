06 апреля 2024

Омбудсмен: изолятор под Екатеринбургом переполнен мигрантами

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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова отметила, что нарушений по условиям содержания не обнаружено Фото:

Изолятор временного содержания в первоуральском ОВД, превращенный в центр временного содержания иностранных граждан, почти до предела заполнен выдворяемыми из России мигрантами. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Изолятор временного содержания в первоуральском отделе внутренних дел, по сути, уже давно превращен в центр временного содержания иностранных граждан. Из 86 мест 64 заняты выдворяемыми гражданами стран Центральной Азии», — написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». По ее словам, проблема миграции особенно обострилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Она подчеркнула, что сейчас в ИВС нет ни одного обвиняемого жителя Первоуральска — их сразу увозят в СИЗО в Екатеринбурге. «Сложно работать следователям и адвокатам. Родственники тоже увозят передачки в Екатеринбург», — пишет омбудсмен. Мерзлякова подчеркнула, что нарушений по условиям содержания не обнаружено.

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Изолятор временного содержания в первоуральском ОВД, превращенный в центр временного содержания иностранных граждан, почти до предела заполнен выдворяемыми из России мигрантами. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. «Изолятор временного содержания в первоуральском отделе внутренних дел, по сути, уже давно превращен в центр временного содержания иностранных граждан. Из 86 мест 64 заняты выдворяемыми гражданами стран Центральной Азии», — написала Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте». По ее словам, проблема миграции особенно обострилась после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта. Она подчеркнула, что сейчас в ИВС нет ни одного обвиняемого жителя Первоуральска — их сразу увозят в СИЗО в Екатеринбурге. «Сложно работать следователям и адвокатам. Родственники тоже увозят передачки в Екатеринбург», — пишет омбудсмен. Мерзлякова подчеркнула, что нарушений по условиям содержания не обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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