06 апреля 2024

В Притобольном округе Курганской области началась эвакуация из-за паводка

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей просят собрать свои вещи и взять необходимые документы Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Притобольном округе Курганской области из-за паводка полностью эвакуируют шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Решением КЧС Притобольного округа принято решение полностью эвакуировать такие населенные пункты, как: Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и Новая деревня. Граждане, сегодня вы должны быть готовы к эвакуации, взять с собой документы, личные вещи, лекарства первой необходимости», — сообщили в группе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».

Граждан просят подумать о детях, пожилых и маломобильных родственниках, а также не оставлять животных в зоне возможного подтопления. Пункты временного размещения находятся:

  • Для жителей села Глядянское — МКОУ «Чернавская ООШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Плотниковская СОШ»;
  • Для жителей села Утятское и деревни Новая деревня — МКОУ «Нагорская СОШ»;
  • Для жителей села Ялым — МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Гладковская СОШ»;
  • Для жителей села Нижнеберезово — Березовская ООШ в деревне Верхнеберезово;
  • Для жителей села Межборное — МКОУ «Межборская ООШ».

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В Притобольном округе Курганской области из-за паводка полностью эвакуируют шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа. «Решением КЧС Притобольного округа принято решение полностью эвакуировать такие населенные пункты, как: Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и Новая деревня. Граждане, сегодня вы должны быть готовы к эвакуации, взять с собой документы, личные вещи, лекарства первой необходимости», — сообщили в группе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте». Граждан просят подумать о детях, пожилых и маломобильных родственниках, а также не оставлять животных в зоне возможного подтопления. Пункты временного размещения находятся:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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