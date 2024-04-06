В Притобольном округе Курганской области началась эвакуация из-за паводка

В Притобольном округе Курганской области из-за паводка полностью эвакуируют шесть населенных пунктов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
«Решением КЧС Притобольного округа принято решение полностью эвакуировать такие населенные пункты, как: Нижнеберезово, Ялым, Межборное, Глядянское, Утятское и Новая деревня. Граждане, сегодня вы должны быть готовы к эвакуации, взять с собой документы, личные вещи, лекарства первой необходимости», — сообщили в группе мэрии округа в соцсети «ВКонтакте».
Граждан просят подумать о детях, пожилых и маломобильных родственниках, а также не оставлять животных в зоне возможного подтопления. Пункты временного размещения находятся:
- Для жителей села Глядянское — МКОУ «Чернавская ООШ», МКОУ «Раскатихинская СОШ», МКОУ «Плотниковская СОШ»;
- Для жителей села Утятское и деревни Новая деревня — МКОУ «Нагорская СОШ»;
- Для жителей села Ялым — МКОУ «Притобольная СОШ», МКОУ «Гладковская СОШ»;
- Для жителей села Нижнеберезово — Березовская ООШ в деревне Верхнеберезово;
- Для жителей села Межборное — МКОУ «Межборская ООШ».
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