Юрист раскрыл печальные последствия паводка для владельцев автомобилей

Автоюрист Радько: владельцы «утонувших» авто могут остаться без компенсации

07 апреля 2024 в 14:20 Размер текста - 17 +

ОСАГО и КАСКО на авто не покрывает стихийные бедствия, подчеркнул Сергей Радько Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Владельцы «утонувших» авто могут остаться без компенсации, потому что ОСАГО и КАСКО это не покрывают. Об этом сообщил автоюрист Сергей Радько. «ОСАГО это [затопление при паводках и других стихийных бедствиях] не покрывает. Если есть страховка КАСКО, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинен стихийным бедствием, по КАСКО возмещению не подлежит», — заявил Сергей Радько. « Газете.ru ». Он отметил, что это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования. По словам Радько, пострадавшие от паводков в Орске и Оренбургской области могут ждать, как решится уголовное дело по факту прорывов в дамбе. Ведь тогда, если будет установлено, что прорыв произошел из-за нарушений при строительстве или эксплуатации, пострадавшие смогут предъявить претензии виновным лицам и получить компенсацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владельцы «утонувших» авто могут остаться без компенсации, потому что ОСАГО и КАСКО это не покрывают. Об этом сообщил автоюрист Сергей Радько. «ОСАГО это [затопление при паводках и других стихийных бедствиях] не покрывает. Если есть страховка КАСКО, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинен стихийным бедствием, по КАСКО возмещению не подлежит», — заявил Сергей Радько. «Газете.ru». Он отметил, что это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования. По словам Радько, пострадавшие от паводков в Орске и Оренбургской области могут ждать, как решится уголовное дело по факту прорывов в дамбе. Ведь тогда, если будет установлено, что прорыв произошел из-за нарушений при строительстве или эксплуатации, пострадавшие смогут предъявить претензии виновным лицам и получить компенсацию.