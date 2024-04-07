Юрист раскрыл печальные последствия паводка для владельцев автомобилей

Автоюрист Радько: владельцы «утонувших» авто могут остаться без компенсации
© Служба новостей «URA.RU»
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Паводок шоссе Тюнина. Курган, машина в воде, паводок
ОСАГО и КАСКО на авто не покрывает стихийные бедствия, подчеркнул Сергей Радько Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Владельцы «утонувших» авто могут остаться без компенсации, потому что ОСАГО и КАСКО это не покрывают. Об этом сообщил автоюрист Сергей Радько.

«ОСАГО это [затопление при паводках и других стихийных бедствиях] не покрывает. Если есть страховка КАСКО, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинен стихийным бедствием, по КАСКО возмещению не подлежит», — заявил Сергей Радько. «Газете.ru». Он отметил, что это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования.

По словам Радько, пострадавшие от паводков в Орске и Оренбургской области могут ждать, как решится уголовное дело по факту прорывов в дамбе. Ведь тогда, если будет установлено, что прорыв произошел из-за нарушений при строительстве или эксплуатации, пострадавшие смогут предъявить претензии виновным лицам и получить компенсацию.

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Владельцы «утонувших» авто могут остаться без компенсации, потому что ОСАГО и КАСКО это не покрывают. Об этом сообщил автоюрист Сергей Радько. «ОСАГО это [затопление при паводках и других стихийных бедствиях] не покрывает. Если есть страховка КАСКО, она может тоже не покрыть, как правило, стихийные бедствия являются исключением из страхового покрытия. Ущерб, который причинен стихийным бедствием, по КАСКО возмещению не подлежит», — заявил Сергей Радько. «Газете.ru». Он отметил, что это оговаривается и в полисе, и в правилах страхования. По словам Радько, пострадавшие от паводков в Орске и Оренбургской области могут ждать, как решится уголовное дело по факту прорывов в дамбе. Ведь тогда, если будет установлено, что прорыв произошел из-за нарушений при строительстве или эксплуатации, пострадавшие смогут предъявить претензии виновным лицам и получить компенсацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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