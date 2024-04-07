Еще двух сотрудников-поставщиков Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

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Мобилизация. Челябинск, бронежилет, обмундирование, снаряжение, экипировка, камуфляж
Двое фигурантов по делу о бронежилетах останутся под стражей до 3 июня Фото:

Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО. Ранее был арестован генсек компании по делу о мошенничестве.

«Избрать обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей <…> до 3 июня 2024 года», — передает ТАСС решение суда. Ту же меру пресечения избрали второму фигуранту — Виктории Антоновой.

Ранее стало известно, что против поставщика Минобороны завели дело из-за махинаций с бронежилетами. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 2 млн рублей. Он признал свою вину.

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Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО. Ранее был арестован генсек компании по делу о мошенничестве. «Избрать обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей <…> до 3 июня 2024 года», — передает ТАСС решение суда. Ту же меру пресечения избрали второму фигуранту — Виктории Антоновой. Ранее стало известно, что против поставщика Минобороны завели дело из-за махинаций с бронежилетами. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 2 млн рублей. Он признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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