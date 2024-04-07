Армия и оружие Еще двух сотрудников-поставщиков Минобороны арестовали по делу о мошенничестве 07 апреля 2024 в 15:21 Размер текста - 17 + Двое фигурантов по делу о бронежилетах останутся под стражей до 3 июня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО. Ранее был арестован генсек компании по делу о мошенничестве. «Избрать обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей <…> до 3 июня 2024 года», — передает ТАСС решение суда. Ту же меру пресечения избрали второму фигуранту — Виктории Антоновой. Ранее стало известно, что против поставщика Минобороны завели дело из-за махинаций с бронежилетами. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 2 млн рублей. Он признал свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО. Ранее был арестован генсек компании по делу о мошенничестве. «Избрать обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей <…> до 3 июня 2024 года», — передает ТАСС решение суда. Ту же меру пресечения избрали второму фигуранту — Виктории Антоновой. Ранее стало известно, что против поставщика Минобороны завели дело из-за махинаций с бронежилетами. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 2 млн рублей. Он признал свою вину. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям