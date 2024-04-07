Еще двух сотрудников-поставщиков Минобороны арестовали по делу о мошенничестве

Басманный суд Москвы принял решение об аресте еще двух представителей руководства ООО «ГК Пикет». Их уличили в поставке некачественных бронежилетов для бойцов в зоне СВО. Ранее был арестован генсек компании по делу о мошенничестве.
«Избрать обвиняемому Кальченко Михаилу Михайловичу меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей <…> до 3 июня 2024 года», — передает ТАСС решение суда. Ту же меру пресечения избрали второму фигуранту — Виктории Антоновой.
Ранее стало известно, что против поставщика Минобороны завели дело из-за махинаций с бронежилетами. Его подозревают в мошенничестве на сумму более 2 млн рублей. Он признал свою вину.
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