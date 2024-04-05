05 апреля 2024

Против поставщика Минобороны завели дело из-за махинаций с бронежилетами

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Тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Челябинск, бронежилет, камуфляж, амуниция, экипировка, армия россии, армия рф
По версии следствия, заказчик получил бронежилеты несоответствующего качества Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главу «ГК „Пикет“» Андрея Есипова — поставщика средств защиты для Минобороны РФ — отправили в СИЗО на два месяца. Он подозревается в мошенничестве на 2 миллиарда рублей при исполнении контракта на изготовление бронежилетов для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщил следователь СКР.

«По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО «ГК «Пикет»», который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и «плитников», — передает информацию следователя «Коммерсант». Мужчина является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

По версии следствия, переплативший за товар заказчик получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Однако сам Есипов заявляет, что все бронежилеты поступили в адрес одной из войсковых частей, где экспертиза подтвердила качество продукции.

Есипов предположил, что информация против него была предоставлена бывшими менеджерами компании, также обвиненными в крупных хищениях, пишет газета. Сам мужчина свою вину не признал.

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Главу «ГК „Пикет“» Андрея Есипова — поставщика средств защиты для Минобороны РФ — отправили в СИЗО на два месяца. Он подозревается в мошенничестве на 2 миллиарда рублей при исполнении контракта на изготовление бронежилетов для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщил следователь СКР. «По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО «ГК «Пикет»», который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и «плитников», — передает информацию следователя «Коммерсант». Мужчина является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, переплативший за товар заказчик получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Однако сам Есипов заявляет, что все бронежилеты поступили в адрес одной из войсковых частей, где экспертиза подтвердила качество продукции. Есипов предположил, что информация против него была предоставлена бывшими менеджерами компании, также обвиненными в крупных хищениях, пишет газета. Сам мужчина свою вину не признал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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