Против поставщика Минобороны завели дело из-за махинаций с бронежилетами

06 апреля 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

По версии следствия, заказчик получил бронежилеты несоответствующего качества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главу «ГК „Пикет“» Андрея Есипова — поставщика средств защиты для Минобороны РФ — отправили в СИЗО на два месяца. Он подозревается в мошенничестве на 2 миллиарда рублей при исполнении контракта на изготовление бронежилетов для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщил следователь СКР. «По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО «ГК «Пикет»», который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и «плитников», — передает информацию следователя « Коммерсант ». Мужчина является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, переплативший за товар заказчик получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Однако сам Есипов заявляет, что все бронежилеты поступили в адрес одной из войсковых частей, где экспертиза подтвердила качество продукции. Есипов предположил, что информация против него была предоставлена бывшими менеджерами компании, также обвиненными в крупных хищениях, пишет газета. Сам мужчина свою вину не признал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главу «ГК „Пикет“» Андрея Есипова — поставщика средств защиты для Минобороны РФ — отправили в СИЗО на два месяца. Он подозревается в мошенничестве на 2 миллиарда рублей при исполнении контракта на изготовление бронежилетов для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщил следователь СКР. «По подозрению в особо крупном мошенничестве арестован Андрей Есипов, глава ООО «ГК «Пикет»», который подозревается ГСУ СКР в мошенничестве на 2 млрд рублей при исполнении контракта с Минобороны на 20 тысяч бронежилетов и «плитников», — передает информацию следователя «Коммерсант». Мужчина является фигурантом дела по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». По версии следствия, переплативший за товар заказчик получил изделия, не соответствующие условиям контракта. Однако сам Есипов заявляет, что все бронежилеты поступили в адрес одной из войсковых частей, где экспертиза подтвердила качество продукции. Есипов предположил, что информация против него была предоставлена бывшими менеджерами компании, также обвиненными в крупных хищениях, пишет газета. Сам мужчина свою вину не признал.