06 апреля 2024
05 апреля 2024

В Перми за три дня на штрафстоянку переместили 120 самокатов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, скорость, прокат, электросамокаты, прокат электросамокатов
Электросамокаты были перемещены на штрафстоянку из-за нарушения правил благоустройства Фото:

В Индустриальном районе Перми за три дня нашли и переместили на штрафстоянку 120 электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии.

«В Перми начато выявление средств индивидуальной мобильности, которые расположены в общественных местах в нарушение правил благоустройства, и перемещение их на штрафстоянку по улице Волочаевская, 32. За три дня в Индустриальном районе выявлено и перемещено 120 электросамокатов», — сообщили на сайте администрации.

Ранее Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали несколько депутатов и владельцы сервисов кикшеринга, но решение было принято большинством голосов.

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В Индустриальном районе Перми за три дня нашли и переместили на штрафстоянку 120 электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии. «В Перми начато выявление средств индивидуальной мобильности, которые расположены в общественных местах в нарушение правил благоустройства, и перемещение их на штрафстоянку по улице Волочаевская, 32. За три дня в Индустриальном районе выявлено и перемещено 120 электросамокатов», — сообщили на сайте администрации. Ранее Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали несколько депутатов и владельцы сервисов кикшеринга, но решение было принято большинством голосов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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