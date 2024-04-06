В Перми за три дня на штрафстоянку переместили 120 самокатов

В Индустриальном районе Перми за три дня нашли и переместили на штрафстоянку 120 электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии.
«В Перми начато выявление средств индивидуальной мобильности, которые расположены в общественных местах в нарушение правил благоустройства, и перемещение их на штрафстоянку по улице Волочаевская, 32. За три дня в Индустриальном районе выявлено и перемещено 120 электросамокатов», — сообщили на сайте администрации.
Ранее Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали несколько депутатов и владельцы сервисов кикшеринга, но решение было принято большинством голосов.
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В Индустриальном районе Перми за три дня нашли и переместили на штрафстоянку 120 электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии. «В Перми начато выявление средств индивидуальной мобильности, которые расположены в общественных местах в нарушение правил благоустройства, и перемещение их на штрафстоянку по улице Волочаевская, 32. За три дня в Индустриальном районе выявлено и перемещено 120 электросамокатов», — сообщили на сайте администрации. Ранее Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали несколько депутатов и владельцы сервисов кикшеринга, но решение было принято большинством голосов.