В Перми за три дня на штрафстоянку переместили 120 самокатов

07 апреля 2024 в 18:53 Размер текста - 17 +

Электросамокаты были перемещены на штрафстоянку из-за нарушения правил благоустройства Фото: Илья Московец © URA.RU В Индустриальном районе Перми за три дня нашли и переместили на штрафстоянку 120 электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии. «В Перми начато выявление средств индивидуальной мобильности, которые расположены в общественных местах в нарушение правил благоустройства, и перемещение их на штрафстоянку по улице Волочаевская, 32. За три дня в Индустриальном районе выявлено и перемещено 120 электросамокатов», — сообщили на сайте администрации. Ранее Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали несколько депутатов и владельцы сервисов кикшеринга, но решение было принято большинством голосов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Индустриальном районе Перми за три дня нашли и переместили на штрафстоянку 120 электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе районной мэрии. «В Перми начато выявление средств индивидуальной мобильности, которые расположены в общественных местах в нарушение правил благоустройства, и перемещение их на штрафстоянку по улице Волочаевская, 32. За три дня в Индустриальном районе выявлено и перемещено 120 электросамокатов», — сообщили на сайте администрации. Ранее Пермская городская дума одобрила запрет на парковку электросамокатов в центре города. Против этого выступали несколько депутатов и владельцы сервисов кикшеринга, но решение было принято большинством голосов.