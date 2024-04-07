В Кургане готовят новые пункты для эвакуации из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области

Администрация Кургана организует дополнительные пункты временного размещения граждан в случае эвакуации при подтоплении домов в черте города. Список новых пунктов, которые готовят к работе, появился в telegram-канале мэрии Кургана.

«Начнут работу еще несколько пунктов временного размещения граждан», — пишет пресс-служба администрации города. Новые пункты для граждан, которые проживают на подтопляемых и затопляемых территориях, начнут работу в Кургане 8 апреля.

Эвакуированным курганцам предложат размещение в школах и гимназиях города. В настоящее время людей определяют в два временных пункта. Это загородный лагерь имени Николая Островского и школа №50 в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация города попросила помощи у владельцев лодок. При ожидаемом уровне воды в реке Тобол, понадобится большое количество плавсредств.

Список пунктов временного размещения при эвакуации из-за паводка в Кургане на 8 апреля 2024 TG Город Курган .