Власти Кургана из-за паводка готовят новые пункты для эвакуации. Список

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В Кургане готовят новые пункты для эвакуации из-за паводка Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Администрация Кургана организует дополнительные пункты временного размещения граждан в случае эвакуации при подтоплении домов в черте города. Список новых пунктов, которые готовят к работе, появился в telegram-канале мэрии Кургана.

«Начнут работу еще несколько пунктов временного размещения граждан», — пишет пресс-служба администрации города. Новые пункты для граждан, которые проживают на подтопляемых и затопляемых территориях, начнут работу в Кургане 8 апреля.

Эвакуированным курганцам предложат размещение в школах и гимназиях города. В настоящее время людей определяют в два временных пункта. Это загородный лагерь имени Николая Островского и школа №50 в Кургане.

Ранее URA.RU сообщало, что администрация города попросила помощи у владельцев лодок. При ожидаемом уровне воды в реке Тобол, понадобится большое количество плавсредств.

Список пунктов временного размещения при эвакуации из-за паводка в Кургане на 8 апреля 2024
Список пунктов временного размещения при эвакуации из-за паводка в Кургане на 8 апреля 2024

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Администрация Кургана организует дополнительные пункты временного размещения граждан в случае эвакуации при подтоплении домов в черте города. Список новых пунктов, которые готовят к работе, появился в telegram-канале мэрии Кургана. «Начнут работу еще несколько пунктов временного размещения граждан», — пишет пресс-служба администрации города. Новые пункты для граждан, которые проживают на подтопляемых и затопляемых территориях, начнут работу в Кургане 8 апреля. Эвакуированным курганцам предложат размещение в школах и гимназиях города. В настоящее время людей определяют в два временных пункта. Это загородный лагерь имени Николая Островского и школа №50 в Кургане. Ранее URA.RU сообщало, что администрация города попросила помощи у владельцев лодок. При ожидаемом уровне воды в реке Тобол, понадобится большое количество плавсредств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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