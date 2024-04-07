Курганцев просят подготовить лодки для помощи при наводнении

07 апреля 2024 в 16:52 Размер текста - 17 +

Курганцы могут помочь при наводнении Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Жителей Кургана, желающих помочь при наводнении, просят подготовить лодки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Уважаемые жители Кургана. По прогнозам в этом году уровень воды ожидается более девяти метров с возможным достижением отметок 1994 года. Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, но может возникнуть необходимость в дополнительных плавсредствах. Если у вас есть лодки и вы готовы помочь, сообщите об этом на номер горячей линии: 42-88-02», — сообщили в telegram-канале мэрии. Пик паводка в Кургане ожидается через неделю. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а некоторые округа и садоводства начали превентивно эвакуировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей Кургана, желающих помочь при наводнении, просят подготовить лодки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Уважаемые жители Кургана. По прогнозам в этом году уровень воды ожидается более девяти метров с возможным достижением отметок 1994 года. Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, но может возникнуть необходимость в дополнительных плавсредствах. Если у вас есть лодки и вы готовы помочь, сообщите об этом на номер горячей линии: 42-88-02», — сообщили в telegram-канале мэрии. Пик паводка в Кургане ожидается через неделю. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а некоторые округа и садоводства начали превентивно эвакуировать.