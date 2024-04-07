Курганцев просят подготовить лодки для помощи при наводнении

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Выборг. Пермь, рыбаки в лодке
Курганцы могут помочь при наводнении Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Жителей Кургана, желающих помочь при наводнении, просят подготовить лодки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Уважаемые жители Кургана. По прогнозам в этом году уровень воды ожидается более девяти метров с возможным достижением отметок 1994 года. Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, но может возникнуть необходимость в дополнительных плавсредствах. Если у вас есть лодки и вы готовы помочь, сообщите об этом на номер горячей линии: 42-88-02», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Пик паводка в Кургане ожидается через неделю. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а некоторые округа и садоводства начали превентивно эвакуировать.

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Жителей Кургана, желающих помочь при наводнении, просят подготовить лодки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «Уважаемые жители Кургана. По прогнозам в этом году уровень воды ожидается более девяти метров с возможным достижением отметок 1994 года. Все силы и средства приведены в режим повышенной готовности, но может возникнуть необходимость в дополнительных плавсредствах. Если у вас есть лодки и вы готовы помочь, сообщите об этом на номер горячей линии: 42-88-02», — сообщили в telegram-канале мэрии. Пик паводка в Кургане ожидается через неделю. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ввел режим повышенной готовности, а некоторые округа и садоводства начали превентивно эвакуировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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