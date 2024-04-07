Как ночью выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления домов. Фоторепортаж

В Орске из-за разлива реки Елшанка объявлена эвакуация

08 апреля 2024 в 01:08 Размер текста - 17 +

В Орске Оренбургской области 5 апреля на реке Урал произошел прорыв дамбы. По данным на 8 апреля подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков и закрыты 47 мостов. Из берегов начала выходить река Елшанка, объявлена эвакуация. Как выглядит город сейчас — в фоторепортаже на URA.RU. В Орске подтоплен 6 641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2 000 человек, в том числе 689 детей, сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».