07 апреля 2024

Как ночью выглядит Орск после прорыва дамбы и затопления домов. Фоторепортаж

В Орске из-за разлива реки Елшанка объявлена эвакуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Жители вынуждены бороться со стихией Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

В Орске Оренбургской области 5 апреля на реке Урал произошел прорыв дамбы. По данным на 8 апреля подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков и закрыты 47 мостов. Из берегов начала выходить река Елшанка, объявлена эвакуация. Как выглядит город сейчас — в фоторепортаже на URA.RU.

В Орске подтоплен 6 641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2 000 человек, в том числе 689 детей, сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».

Видеть на улицах Орска автомобили вот с такими прицепами стало нормой
Видеть на улицах Орска автомобили вот с такими прицепами стало нормой
Улица Краматорская. Район справа остался без электричества. Вода в кадре — это лужи после дождя.
Улица Краматорская. Район справа остался без электричества. Вода в кадре — это лужи после дождя.
На Авангарде все спокойно. Ручей — последствие идущего уже несколько часов дождя
На Авангарде все спокойно. Ручей — последствие идущего уже несколько часов дождя
Магазины, которые попадают в зону возможного затопления, продолжают вывозить товар
Магазины, которые попадают в зону возможного затопления, продолжают вывозить товар
Орск. Площадь Васнецова обесточена
Орск. Площадь Васнецова обесточена
Школа №6 Орск
Школа №6 Орск
Орск. Станиславского, 1Б. Засыпали дорогу.
Орск. Станиславского, 1Б. Засыпали дорогу.

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В Орске Оренбургской области 5 апреля на реке Урал произошел прорыв дамбы. По данным на 8 апреля подтоплены 10 168 жилых домов, 18 471 приусадебных участков и закрыты 47 мостов. Из берегов начала выходить река Елшанка, объявлена эвакуация. Как выглядит город сейчас — в фоторепортаже на URA.RU. В Орске подтоплен 6 641 жилой дом с приусадебным участком. Эвакуировано более 2 000 человек, в том числе 689 детей, сообщает telegram-канал «Урал56.Ру | Оренбург, Орск».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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