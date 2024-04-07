07 апреля 2024
06 апреля 2024

В центре Екатеринбурга водитель на иномарке сбил женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшую госпитализировали с подозрением на перелом бедра (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель на Volkswagen Touareg сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Это произошло возле «Высоцкого» на улице Малышева. Об этом сообщили очевидцы.

«На улице Малышева водитель белого Volkswagen Touareg сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу. Это случилось на улице Малышева возле „Высоцкого“ … Пострадавшую госпитализировали в 24-ю больницу с подозрением на перелом бедра», — передает E1.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге водитель на Volkswagen Touareg сбил женщину, переходящую дорогу по пешеходному переходу. Это произошло возле «Высоцкого» на улице Малышева. Об этом сообщили очевидцы. «На улице Малышева водитель белого Volkswagen Touareg сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу. Это случилось на улице Малышева возле „Высоцкого“ … Пострадавшую госпитализировали в 24-ю больницу с подозрением на перелом бедра», — передает E1.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГИБДД по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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