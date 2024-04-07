07 апреля 2024

Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Сергей Лавров прибыл в Пекин, сообщает ТАСС Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Самолет главы МИД РФ приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине, говорится в материале. В Китает Лавров будет находиться до 9 апреля, у него запланирована встреча с главой МИД КНР Ван И.

В ходе переговоров министры планируют рассмотреть аспекты совместной работы в таких организациях, как ООН, БРИКС, ШОС и «Группа двадцати». Также на повестке дня стоят вопросы, связанные с региональной политикой, включая обсуждение кризиса на Украине и текущих событий в Азиатско-Тихоокеанском районе.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС. Самолет главы МИД РФ приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине, говорится в материале. В Китает Лавров будет находиться до 9 апреля, у него запланирована встреча с главой МИД КНР Ван И. В ходе переговоров министры планируют рассмотреть аспекты совместной работы в таких организациях, как ООН, БРИКС, ШОС и «Группа двадцати». Также на повестке дня стоят вопросы, связанные с региональной политикой, включая обсуждение кризиса на Украине и текущих событий в Азиатско-Тихоокеанском районе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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