Лавров прибыл с официальным визитом в Китай

08 апреля 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров прибыл в Пекин, сообщает ТАСС Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС. Самолет главы МИД РФ приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине, говорится в материале. В Китает Лавров будет находиться до 9 апреля, у него запланирована встреча с главой МИД КНР Ван И. В ходе переговоров министры планируют рассмотреть аспекты совместной работы в таких организациях, как ООН, БРИКС, ШОС и «Группа двадцати». Также на повестке дня стоят вопросы, связанные с региональной политикой, включая обсуждение кризиса на Украине и текущих событий в Азиатско-Тихоокеанском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС. Самолет главы МИД РФ приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине, говорится в материале. В Китает Лавров будет находиться до 9 апреля, у него запланирована встреча с главой МИД КНР Ван И. В ходе переговоров министры планируют рассмотреть аспекты совместной работы в таких организациях, как ООН, БРИКС, ШОС и «Группа двадцати». Также на повестке дня стоят вопросы, связанные с региональной политикой, включая обсуждение кризиса на Украине и текущих событий в Азиатско-Тихоокеанском районе.