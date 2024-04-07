Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Китай. Об этом сообщает ТАСС.
Самолет главы МИД РФ приземлился в аэропорту Шоуду в Пекине, говорится в материале. В Китает Лавров будет находиться до 9 апреля, у него запланирована встреча с главой МИД КНР Ван И.
В ходе переговоров министры планируют рассмотреть аспекты совместной работы в таких организациях, как ООН, БРИКС, ШОС и «Группа двадцати». Также на повестке дня стоят вопросы, связанные с региональной политикой, включая обсуждение кризиса на Украине и текущих событий в Азиатско-Тихоокеанском районе.
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