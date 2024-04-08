Российские саперы получили новую обувь, спасающую ноги при подрыве

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Российские инженеры-саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя. Мариуполь, военные, мариуполь, сапер, разминирование, сво
Новая модель обуви для саперов была испытана на авдеевском направлении Фото:
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В России разработана новая модель обуви, которая спасает ноги саперов при подрыве. Разработка уже применяется на авдеевском направлении. Об этом рассказал представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Умный во время общения с журналистами.

«Для защиты нижних конечностей сегодня разработана специальная обувь. Она проходит войсковую апробацию здесь, на авдеевском направлении. Несколько вариантов обуви — средство защиты сапера СЗС 10П — предназначено для командиров отделений, повседневной носки», — рассказал Умный, его слова передает РИА Новости.

Он отметил, что верхняя часть ботинок защищает саперов от осколков, а нижняя — от подрыва на минах «Лепесток». На поле боя эта обувь используется не только комсоставом, но и обычными саперами.

Подошва у модели имеет толщину в 35 миллиметров. Она изготовлена из специального материала, стойкого к бризантному и фугасному воздействию взрыва. Вес — не более 3,5 килограмма. У нее есть три расцветки: хаки, черная и песочная. Внутри встроена особая мембранная ткань, которая позволяет коже дышать и отводить влагу.

Еще у ВС РФ есть модель «Паук». Обувь этой модели способна защитить от мины ПМН-2, в которой 100 граммов взрывчатки, делится Умный.

Также на авдеевском направлении был испытан новый робот для разминирования — «Сталкер». По информации Минобороны РФ, он успешно справился с поставленной задачей.

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В России разработана новая модель обуви, которая спасает ноги саперов при подрыве. Разработка уже применяется на авдеевском направлении. Об этом рассказал представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Умный во время общения с журналистами. «Для защиты нижних конечностей сегодня разработана специальная обувь. Она проходит войсковую апробацию здесь, на авдеевском направлении. Несколько вариантов обуви — средство защиты сапера СЗС 10П — предназначено для командиров отделений, повседневной носки», — рассказал Умный, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что верхняя часть ботинок защищает саперов от осколков, а нижняя — от подрыва на минах «Лепесток». На поле боя эта обувь используется не только комсоставом, но и обычными саперами. Подошва у модели имеет толщину в 35 миллиметров. Она изготовлена из специального материала, стойкого к бризантному и фугасному воздействию взрыва. Вес — не более 3,5 килограмма. У нее есть три расцветки: хаки, черная и песочная. Внутри встроена особая мембранная ткань, которая позволяет коже дышать и отводить влагу. Еще у ВС РФ есть модель «Паук». Обувь этой модели способна защитить от мины ПМН-2, в которой 100 граммов взрывчатки, делится Умный. Также на авдеевском направлении был испытан новый робот для разминирования — «Сталкер». По информации Минобороны РФ, он успешно справился с поставленной задачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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