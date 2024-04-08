Российские саперы получили новую обувь, спасающую ноги при подрыве

08 апреля 2024 в 08:01 Размер текста - 17 +

Новая модель обуви для саперов была испытана на авдеевском направлении Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России разработана новая модель обуви, которая спасает ноги саперов при подрыве. Разработка уже применяется на авдеевском направлении. Об этом рассказал представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Умный во время общения с журналистами. «Для защиты нижних конечностей сегодня разработана специальная обувь. Она проходит войсковую апробацию здесь, на авдеевском направлении. Несколько вариантов обуви — средство защиты сапера СЗС 10П — предназначено для командиров отделений, повседневной носки», — рассказал Умный, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что верхняя часть ботинок защищает саперов от осколков, а нижняя — от подрыва на минах «Лепесток». На поле боя эта обувь используется не только комсоставом, но и обычными саперами. Подошва у модели имеет толщину в 35 миллиметров. Она изготовлена из специального материала, стойкого к бризантному и фугасному воздействию взрыва. Вес — не более 3,5 килограмма. У нее есть три расцветки: хаки, черная и песочная. Внутри встроена особая мембранная ткань, которая позволяет коже дышать и отводить влагу. Еще у ВС РФ есть модель «Паук». Обувь этой модели способна защитить от мины ПМН-2, в которой 100 граммов взрывчатки, делится Умный. Также на авдеевском направлении был испытан новый робот для разминирования — «Сталкер». По информации Минобороны РФ, он успешно справился с поставленной задачей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России разработана новая модель обуви, которая спасает ноги саперов при подрыве. Разработка уже применяется на авдеевском направлении. Об этом рассказал представитель Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Умный во время общения с журналистами. «Для защиты нижних конечностей сегодня разработана специальная обувь. Она проходит войсковую апробацию здесь, на авдеевском направлении. Несколько вариантов обуви — средство защиты сапера СЗС 10П — предназначено для командиров отделений, повседневной носки», — рассказал Умный, его слова передает РИА Новости. Он отметил, что верхняя часть ботинок защищает саперов от осколков, а нижняя — от подрыва на минах «Лепесток». На поле боя эта обувь используется не только комсоставом, но и обычными саперами. Подошва у модели имеет толщину в 35 миллиметров. Она изготовлена из специального материала, стойкого к бризантному и фугасному воздействию взрыва. Вес — не более 3,5 килограмма. У нее есть три расцветки: хаки, черная и песочная. Внутри встроена особая мембранная ткань, которая позволяет коже дышать и отводить влагу. Еще у ВС РФ есть модель «Паук». Обувь этой модели способна защитить от мины ПМН-2, в которой 100 граммов взрывчатки, делится Умный. Также на авдеевском направлении был испытан новый робот для разминирования — «Сталкер». По информации Минобороны РФ, он успешно справился с поставленной задачей.