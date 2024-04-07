07 апреля 2024

Курганцев восхитила идея Костаная по спасению дороги от затопления. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
Костанайцы проложили пожарные рукава через дорогу и сделали насыпь (архивное фото) Фото:

Жители Курганской области отметили подготовку населения Костанайской области Казахстана к паводку, который добрался до автомобильных дорог. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Видели, как костанайцы придумали уберечь дорогу от паводка. Укрепления у дорог, как пишут, в человеческий рост, а под дорогой отводят воду с помощью пожарных рукавов», — сообщил читатель.

В telegram-канале «Наш Костанай» были опубликованы фотографии с укреплениями у дороги и системой отвода воды через дорогу. Над трубами, как заметно на фотографии, сделана насыпь, по которой едут автомобили. Рядом с насыпью образовалась пробка, но до нее транспорт движется свободно. «Ближе к тому месту, где сделали насыпь над трубами, начинается пробка. До нее все спокойно. Воду под дорогой отводят с помощью шести пожарных рукавов. По всей протяженности трассы лежат мешки с песком», — сообщает telegram-канал «Наш Костанай».

Ранее URA.RU писало, что в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы на участки. Глава региона Вадим Шумков дал указания, что надо проверить дамбу и начинать закрывать проезды. Также курганцы создали петицию, в которой просят власти построить мост по шоссе Тюнина рядом со строительным рынком. Местные жалуются, что данный участок сильно затапливается.

Высота укреплений, как сообщает telegram-канал, примерно в человеческий рост
Высота укреплений, как сообщает telegram-канал, примерно в человеческий рост
Насыпь на дороге сделана специально для системы отвода воды через пожарные рукава
Насыпь на дороге сделана специально для системы отвода воды через пожарные рукава
Рукава позволяют воде перетекать через дорогу, не подтапливая ее
Рукава позволяют воде перетекать через дорогу, не подтапливая ее

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Жители Курганской области отметили подготовку населения Костанайской области Казахстана к паводку, который добрался до автомобильных дорог. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Видели, как костанайцы придумали уберечь дорогу от паводка. Укрепления у дорог, как пишут, в человеческий рост, а под дорогой отводят воду с помощью пожарных рукавов», — сообщил читатель. В telegram-канале «Наш Костанай» были опубликованы фотографии с укреплениями у дороги и системой отвода воды через дорогу. Над трубами, как заметно на фотографии, сделана насыпь, по которой едут автомобили. Рядом с насыпью образовалась пробка, но до нее транспорт движется свободно. «Ближе к тому месту, где сделали насыпь над трубами, начинается пробка. До нее все спокойно. Воду под дорогой отводят с помощью шести пожарных рукавов. По всей протяженности трассы лежат мешки с песком», — сообщает telegram-канал «Наш Костанай». Ранее URA.RU писало, что в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы на участки. Глава региона Вадим Шумков дал указания, что надо проверить дамбу и начинать закрывать проезды. Также курганцы создали петицию, в которой просят власти построить мост по шоссе Тюнина рядом со строительным рынком. Местные жалуются, что данный участок сильно затапливается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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