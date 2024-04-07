Курганцев восхитила идея Костаная по спасению дороги от затопления. Фото

08 апреля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Костанайцы проложили пожарные рукава через дорогу и сделали насыпь (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Курганской области отметили подготовку населения Костанайской области Казахстана к паводку, который добрался до автомобильных дорог. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Видели, как костанайцы придумали уберечь дорогу от паводка. Укрепления у дорог, как пишут, в человеческий рост, а под дорогой отводят воду с помощью пожарных рукавов», — сообщил читатель. В telegram-канале «Наш Костанай» были опубликованы фотографии с укреплениями у дороги и системой отвода воды через дорогу. Над трубами, как заметно на фотографии, сделана насыпь, по которой едут автомобили. Рядом с насыпью образовалась пробка, но до нее транспорт движется свободно. «Ближе к тому месту, где сделали насыпь над трубами, начинается пробка. До нее все спокойно. Воду под дорогой отводят с помощью шести пожарных рукавов. По всей протяженности трассы лежат мешки с песком», — сообщает telegram-канал «Наш Костанай». Ранее URA.RU писало, что в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы на участки. Глава региона Вадим Шумков дал указания, что надо проверить дамбу и начинать закрывать проезды. Также курганцы создали петицию, в которой просят власти построить мост по шоссе Тюнина рядом со строительным рынком. Местные жалуются, что данный участок сильно затапливается. Высота укреплений, как сообщает telegram-канал, примерно в человеческий рост telegram-канал «Наш Костанай» Насыпь на дороге сделана специально для системы отвода воды через пожарные рукава telegram-канал «Наш Костанай» Рукава позволяют воде перетекать через дорогу, не подтапливая ее telegram-канал «Наш Костанай» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Курганской области отметили подготовку населения Костанайской области Казахстана к паводку, который добрался до автомобильных дорог. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Видели, как костанайцы придумали уберечь дорогу от паводка. Укрепления у дорог, как пишут, в человеческий рост, а под дорогой отводят воду с помощью пожарных рукавов», — сообщил читатель. В telegram-канале «Наш Костанай» были опубликованы фотографии с укреплениями у дороги и системой отвода воды через дорогу. Над трубами, как заметно на фотографии, сделана насыпь, по которой едут автомобили. Рядом с насыпью образовалась пробка, но до нее транспорт движется свободно. «Ближе к тому месту, где сделали насыпь над трубами, начинается пробка. До нее все спокойно. Воду под дорогой отводят с помощью шести пожарных рукавов. По всей протяженности трассы лежат мешки с песком», — сообщает telegram-канал «Наш Костанай». Ранее URA.RU писало, что в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы на участки. Глава региона Вадим Шумков дал указания, что надо проверить дамбу и начинать закрывать проезды. Также курганцы создали петицию, в которой просят власти построить мост по шоссе Тюнина рядом со строительным рынком. Местные жалуются, что данный участок сильно затапливается.