Шумков рассказал, что курганцы растащили грунт с дамбы, защищающей от половодья. Видео

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Судейская коллегия. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поручил повысить уровень дамбы Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В микрорайоне Вороновка в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы, защищающей от наводнения, на свои участки. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. То еще отношение к вопросам безопасности, друзья. Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды», — сообщил Шумков в своем telegram-канале.

Губернатор поручил мэрии города проверить другие участки дамбы на возможные прорывы и начинать закрывать проезды и перепуски. Также Шумков поблагодарил добровольцев, которые работали в свое свободное время на общую безопасность.

Микрорайон Вороновка эвакуируют с 18:00 7 апреля. С утра 8 апреля проезды к садоводствам будут засыпаны. Жителей просят взять документы, личные вещи, отключить газ и электричество.

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В микрорайоне Вороновка в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы, защищающей от наводнения, на свои участки. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. То еще отношение к вопросам безопасности, друзья. Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. Губернатор поручил мэрии города проверить другие участки дамбы на возможные прорывы и начинать закрывать проезды и перепуски. Также Шумков поблагодарил добровольцев, которые работали в свое свободное время на общую безопасность. Микрорайон Вороновка эвакуируют с 18:00 7 апреля. С утра 8 апреля проезды к садоводствам будут засыпаны. Жителей просят взять документы, личные вещи, отключить газ и электричество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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