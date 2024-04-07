В микрорайоне Вороновка в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы, защищающей от наводнения, на свои участки. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков.
«Как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. То еще отношение к вопросам безопасности, друзья. Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды», — сообщил Шумков в своем telegram-канале.
Губернатор поручил мэрии города проверить другие участки дамбы на возможные прорывы и начинать закрывать проезды и перепуски. Также Шумков поблагодарил добровольцев, которые работали в свое свободное время на общую безопасность.
Микрорайон Вороновка эвакуируют с 18:00 7 апреля. С утра 8 апреля проезды к садоводствам будут засыпаны. Жителей просят взять документы, личные вещи, отключить газ и электричество.
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В микрорайоне Вороновка в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы, защищающей от наводнения, на свои участки. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. То еще отношение к вопросам безопасности, друзья. Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. Губернатор поручил мэрии города проверить другие участки дамбы на возможные прорывы и начинать закрывать проезды и перепуски. Также Шумков поблагодарил добровольцев, которые работали в свое свободное время на общую безопасность. Микрорайон Вороновка эвакуируют с 18:00 7 апреля. С утра 8 апреля проезды к садоводствам будут засыпаны. Жителей просят взять документы, личные вещи, отключить газ и электричество.