Шумков рассказал, что курганцы растащили грунт с дамбы, защищающей от половодья. Видео

07 апреля 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поручил повысить уровень дамбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В микрорайоне Вороновка в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы, защищающей от наводнения, на свои участки. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. То еще отношение к вопросам безопасности, друзья. Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. Губернатор поручил мэрии города проверить другие участки дамбы на возможные прорывы и начинать закрывать проезды и перепуски. Также Шумков поблагодарил добровольцев, которые работали в свое свободное время на общую безопасность. Микрорайон Вороновка эвакуируют с 18:00 7 апреля. С утра 8 апреля проезды к садоводствам будут засыпаны. Жителей просят взять документы, личные вещи, отключить газ и электричество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В микрорайоне Вороновка в Кургане местные жители растаскивали грунт с дамбы, защищающей от наводнения, на свои участки. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков. «Как рассказали коллеги, во многих местах грунт с дамбы был растащен местными жителями на свои участки. То еще отношение к вопросам безопасности, друзья. Принято решение повысить уровень дамбы и засыпать проезды», — сообщил Шумков в своем telegram-канале. Губернатор поручил мэрии города проверить другие участки дамбы на возможные прорывы и начинать закрывать проезды и перепуски. Также Шумков поблагодарил добровольцев, которые работали в свое свободное время на общую безопасность. Микрорайон Вороновка эвакуируют с 18:00 7 апреля. С утра 8 апреля проезды к садоводствам будут засыпаны. Жителей просят взять документы, личные вещи, отключить газ и электричество.