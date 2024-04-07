Курганцы написали петицию, чтобы власти построили мост на шоссе Тюнина. Скрин

08 апреля 2024 в 00:21 Размер текста - 17 +

Курганцы будут отрезаны от города, если затопит шоссе Тюнина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганцы просят власти построить мост на затопляемом участке шоссе имени Тюнина. Жители создали соответствующую петицию в соцсети «ВКонтакте». «Просим построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина, где строительный рынок. Жители микрорайона Увал, села Кетово и других населенных пунктов смогли бы добираться до работы и обратно, поскольку из-за паводка придется стоять в пробках по 2-3 часа», — говорится в петиции курганцев. По словам жителей, они из-за подтопления шоссе Тюнина будут отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. На момент написания новости петицию поддержали 1 715 человек. Ранее жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Сроки закрытия власти пока не сообщают. Курганцы просят власти построить постоянный мост на шоссе имени Тюнина Скрин: петиция курганцев в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганцы просят власти построить мост на затопляемом участке шоссе имени Тюнина. Жители создали соответствующую петицию в соцсети «ВКонтакте». «Просим построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина, где строительный рынок. Жители микрорайона Увал, села Кетово и других населенных пунктов смогли бы добираться до работы и обратно, поскольку из-за паводка придется стоять в пробках по 2-3 часа», — говорится в петиции курганцев. По словам жителей, они из-за подтопления шоссе Тюнина будут отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. На момент написания новости петицию поддержали 1 715 человек. Ранее жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Сроки закрытия власти пока не сообщают.