Курганцы просят власти построить мост на затопляемом участке шоссе имени Тюнина. Жители создали соответствующую петицию в соцсети «ВКонтакте».
«Просим построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина, где строительный рынок. Жители микрорайона Увал, села Кетово и других населенных пунктов смогли бы добираться до работы и обратно, поскольку из-за паводка придется стоять в пробках по 2-3 часа», — говорится в петиции курганцев.
По словам жителей, они из-за подтопления шоссе Тюнина будут отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. На момент написания новости петицию поддержали 1 715 человек.
Ранее жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Сроки закрытия власти пока не сообщают.
Курганцы просят власти построить постоянный мост на шоссе имени Тюнина
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Курганцы просят власти построить мост на затопляемом участке шоссе имени Тюнина. Жители создали соответствующую петицию в соцсети «ВКонтакте». «Просим построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина, где строительный рынок. Жители микрорайона Увал, села Кетово и других населенных пунктов смогли бы добираться до работы и обратно, поскольку из-за паводка придется стоять в пробках по 2-3 часа», — говорится в петиции курганцев. По словам жителей, они из-за подтопления шоссе Тюнина будут отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. На момент написания новости петицию поддержали 1 715 человек. Ранее жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Сроки закрытия власти пока не сообщают.