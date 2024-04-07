07 апреля 2024

Курганцы написали петицию, чтобы власти построили мост на шоссе Тюнина. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоссе Тюнина паводок. Курган, шоссе затоплено, паводок
Курганцы будут отрезаны от города, если затопит шоссе Тюнина Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Курганцы просят власти построить мост на затопляемом участке шоссе имени Тюнина. Жители создали соответствующую петицию в соцсети «ВКонтакте».

«Просим построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина, где строительный рынок. Жители микрорайона Увал, села Кетово и других населенных пунктов смогли бы добираться до работы и обратно, поскольку из-за паводка придется стоять в пробках по 2-3 часа», — говорится в петиции курганцев.

По словам жителей, они из-за подтопления шоссе Тюнина будут отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. На момент написания новости петицию поддержали 1 715 человек.

Ранее жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Сроки закрытия власти пока не сообщают.

Курганцы просят власти построить постоянный мост на шоссе имени Тюнина
Скрин: петиция курганцев в соцсети «ВКонтакте»

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Курганцы просят власти построить мост на затопляемом участке шоссе имени Тюнина. Жители создали соответствующую петицию в соцсети «ВКонтакте». «Просим построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина, где строительный рынок. Жители микрорайона Увал, села Кетово и других населенных пунктов смогли бы добираться до работы и обратно, поскольку из-за паводка придется стоять в пробках по 2-3 часа», — говорится в петиции курганцев. По словам жителей, они из-за подтопления шоссе Тюнина будут отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. На момент написания новости петицию поддержали 1 715 человек. Ранее жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Сроки закрытия власти пока не сообщают.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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