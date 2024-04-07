В Кургане и Притобольном округе школы перевели на дистант из-за паводка

08 апреля 2024 в 11:57 Размер текста - 17 +

В школах Кургана и Притобольного округа ввели дистан из-за паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ученики нескольких школ Кургана и Притобольного округа переведены на дистанционный формат обучения из-за паводка. Об этом сообщили на оперативном совещании директора департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова с руководителями школ, передает пресс-служба департамента образования. «В Кургане обучающиеся поселка Восточный, а также курганских школ №№, 44, 23 и 50 временно переведены на дистанционный формат обучения. Также дистанционно в эти дни будут обучаться школьники Притобольного округа», — сообщили в пресс-службе депобра. Кочеров уточнил, что эвакуированные в пункты временного пребывания дети также будут переведены на дистант, если для них не будет возможности организовать очное обучение. Остальные школьники будут получать знания в обычном режиме. Во многих школах Куртамышского, Притобольного, Белозерского, Звериноголовского, Целинного, Кетовского округов и Кургана развернуты пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных из зоны возможного подтопления и затопления. В пунктах организовано горячее питание, есть все необходимое. Вся грузовая техника и автобусы образовательных организаций будет подготовлена для возможной эвакуации людей. Формируются группы волонтеров для патрулирования территорий и помощи. В Курганской области начался паводок, ожидается самый высокий уровень воды в реках за последние несколько лет. О том, происходит в Курганской области в настоящее время, где и как проходит эвакуация людей из подтопляемых зон — трансляция URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученики нескольких школ Кургана и Притобольного округа переведены на дистанционный формат обучения из-за паводка. Об этом сообщили на оперативном совещании директора департамента образования и науки Курганской области Андрея Кочерова с руководителями школ, передает пресс-служба департамента образования. «В Кургане обучающиеся поселка Восточный, а также курганских школ №№, 44, 23 и 50 временно переведены на дистанционный формат обучения. Также дистанционно в эти дни будут обучаться школьники Притобольного округа», — сообщили в пресс-службе депобра. Кочеров уточнил, что эвакуированные в пункты временного пребывания дети также будут переведены на дистант, если для них не будет возможности организовать очное обучение. Остальные школьники будут получать знания в обычном режиме. Во многих школах Куртамышского, Притобольного, Белозерского, Звериноголовского, Целинного, Кетовского округов и Кургана развернуты пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных из зоны возможного подтопления и затопления. В пунктах организовано горячее питание, есть все необходимое. Вся грузовая техника и автобусы образовательных организаций будет подготовлена для возможной эвакуации людей. Формируются группы волонтеров для патрулирования территорий и помощи. В Курганской области начался паводок, ожидается самый высокий уровень воды в реках за последние несколько лет. О том, происходит в Курганской области в настоящее время, где и как проходит эвакуация людей из подтопляемых зон — трансляция URA.RU.