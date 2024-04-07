На Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка

08 апреля 2024 в 12:19 Размер текста - 17 +

Движение затруднено из-за дорожных работ Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 319-го по 322-й километр образовался затор из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 322 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с производством дорожных работ и большим потоком транспортных средств», — следует из сообщения. Дорожники призывали автомобилистов планировать свой маршрут заранее. «Будьте внимательны!» — подытожили в «Уралуправтодоре». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 319-го по 322-й километр образовался затор из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 322 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с производством дорожных работ и большим потоком транспортных средств», — следует из сообщения. Дорожники призывали автомобилистов планировать свой маршрут заранее. «Будьте внимательны!» — подытожили в «Уралуправтодоре».