На Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка

Движение затруднено из-за дорожных работ
На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 319-го по 322-й километр образовался затор из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».
«Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 322 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с производством дорожных работ и большим потоком транспортных средств», — следует из сообщения.
Дорожники призывали автомобилистов планировать свой маршрут заранее. «Будьте внимательны!» — подытожили в «Уралуправтодоре».
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