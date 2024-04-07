07 апреля 2024

На Пермском тракте образовалась многокилометровая пробка

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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
Движение затруднено из-за дорожных работ Фото:

На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 319-го по 322-й километр образовался затор из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора».

«Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 322 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с производством дорожных работ и большим потоком транспортных средств», — следует из сообщения.

Дорожники призывали автомобилистов планировать свой маршрут заранее. «Будьте внимательны!» — подытожили в «Уралуправтодоре».

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На трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург с 319-го по 322-й километр образовался затор из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе «Уралуправтодора». «Внимание! На автодороге Р-242 с 319 по 322 километр затруднено движение в направлении Перми в связи с производством дорожных работ и большим потоком транспортных средств», — следует из сообщения. Дорожники призывали автомобилистов планировать свой маршрут заранее. «Будьте внимательны!» — подытожили в «Уралуправтодоре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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