ЯНАО возглавил рейтинг самых ответственных заемщиков

Ямал возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО

08 апреля 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ЯНАО возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО и занял третью строчку по России. Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34%, сообщает РИА Новости. «Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%)», — комментирует источник данные, предоставленные специалистами РИА Рейтинг. Как указывает агентство, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2024 года, в 95% регионов (81 из 85) растет платежная дисциплина населения. Авторы telegram-канала «Глав.Индекс» отмечают, что ЯНАО значится первым в списке ответственных заемщиков в УрФО. «Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2024 года 836 тысяч рублей — ссудная задолженность на каждого экономически активного гражданина», — пишет канал. Второе место занимает ХМАО (2,74%), третье — Тюменская область (2,95%). В аутсайдерах списка — Курганская область (3,68%). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ЯНАО возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО и занял третью строчку по России. Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34%, сообщает РИА Новости. «Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%)», — комментирует источник данные, предоставленные специалистами РИА Рейтинг. Как указывает агентство, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2024 года, в 95% регионов (81 из 85) растет платежная дисциплина населения. Авторы telegram-канала «Глав.Индекс» отмечают, что ЯНАО значится первым в списке ответственных заемщиков в УрФО. «Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2024 года 836 тысяч рублей — ссудная задолженность на каждого экономически активного гражданина», — пишет канал. Второе место занимает ХМАО (2,74%), третье — Тюменская область (2,95%). В аутсайдерах списка — Курганская область (3,68%).