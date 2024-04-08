ЯНАО возглавил рейтинг самых ответственных заемщиков

Ямал возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО
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Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34% Фото:

ЯНАО возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО и занял третью строчку по России. Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34%, сообщает РИА Новости.

«Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%)», — комментирует источник данные, предоставленные специалистами РИА Рейтинг. Как указывает агентство, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2024 года, в 95% регионов (81 из 85) растет платежная дисциплина населения.

Авторы telegram-канала «Глав.Индекс» отмечают, что ЯНАО значится первым в списке ответственных заемщиков в УрФО. «Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2024 года 836 тысяч рублей — ссудная задолженность на каждого экономически активного гражданина», — пишет канал. Второе место занимает ХМАО (2,74%), третье — Тюменская область (2,95%). В аутсайдерах списка — Курганская область (3,68%).

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ЯНАО возглавил рейтинг платежной дисциплины в УрФО и занял третью строчку по России. Доля задолженности населения Ямала перед банковскими организациями составляет 2,34%, сообщает РИА Новости. «Также среди лидеров по платежной дисциплине представлены: Санкт-Петербург (2,25%), Ненецкий автономный округ (2,33%), Ямало-Ненецкий автономный округ (2,34%) и Чукотский автономный округ (2,44%)», — комментирует источник данные, предоставленные специалистами РИА Рейтинг. Как указывает агентство, за последние 12 месяцев, по состоянию на 1 марта 2024 года, в 95% регионов (81 из 85) растет платежная дисциплина населения. Авторы telegram-канала «Глав.Индекс» отмечают, что ЯНАО значится первым в списке ответственных заемщиков в УрФО. «Доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2024 года 836 тысяч рублей — ссудная задолженность на каждого экономически активного гражданина», — пишет канал. Второе место занимает ХМАО (2,74%), третье — Тюменская область (2,95%). В аутсайдерах списка — Курганская область (3,68%).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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