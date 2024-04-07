07 апреля 2024

Мэр Екатеринбурга отправит 20 тонн помощи в затопленный Орск

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Орска получат тонны питьевой воды
Жители Орска получат тонны питьевой воды Фото:
новость из сюжета
Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов при поддержке завода Averton направит 20-тонную фуру с питьевой водой жителям Орска (Оренбургская область), пострадавшим при наводнении. Мэр призвал своих коллег последовать его примеру.

«Ситуация там крайне непростая. Уже завтра из Екатеринбурга в Оренбургскую область отправится первая 20-тонная фура с питьевой водой для пострадавших», — написал Орлов в своем telegram-канале.

По его словам, чужой беды не бывает. «Как председатель ассоциации „Города Урала“ призываю всех своих коллег-руководителей муниципалитетов объединить усилия и оказать посильную помощь региону», — отметил мэр. Его попытка выделиться на фоне других уральских глав интересна в преддверии ожидаемых кадровых перестановок в регионах и окончания Орловым кремлевской «школы губернаторов», замечают в муниципальной власти.

Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Порядка десяти тысяч домов оказались подтопленными. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов при поддержке завода Averton направит 20-тонную фуру с питьевой водой жителям Орска (Оренбургская область), пострадавшим при наводнении. Мэр призвал своих коллег последовать его примеру. «Ситуация там крайне непростая. Уже завтра из Екатеринбурга в Оренбургскую область отправится первая 20-тонная фура с питьевой водой для пострадавших», — написал Орлов в своем telegram-канале. По его словам, чужой беды не бывает. «Как председатель ассоциации „Города Урала“ призываю всех своих коллег-руководителей муниципалитетов объединить усилия и оказать посильную помощь региону», — отметил мэр. Его попытка выделиться на фоне других уральских глав интересна в преддверии ожидаемых кадровых перестановок в регионах и окончания Орловым кремлевской «школы губернаторов», замечают в муниципальной власти. Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Порядка десяти тысяч домов оказались подтопленными. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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