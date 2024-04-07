Мэр Екатеринбурга отправит 20 тонн помощи в затопленный Орск

08 апреля 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Жители Орска получат тонны питьевой воды Фото: telegram-канал Алексея Орлова новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Глава Екатеринбурга Алексей Орлов при поддержке завода Averton направит 20-тонную фуру с питьевой водой жителям Орска (Оренбургская область), пострадавшим при наводнении. Мэр призвал своих коллег последовать его примеру. «Ситуация там крайне непростая. Уже завтра из Екатеринбурга в Оренбургскую область отправится первая 20-тонная фура с питьевой водой для пострадавших», — написал Орлов в своем telegram-канале. По его словам, чужой беды не бывает. «Как председатель ассоциации „Города Урала“ призываю всех своих коллег-руководителей муниципалитетов объединить усилия и оказать посильную помощь региону», — отметил мэр. Его попытка выделиться на фоне других уральских глав интересна в преддверии ожидаемых кадровых перестановок в регионах и окончания Орловым кремлевской «школы губернаторов», замечают в муниципальной власти. Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Порядка десяти тысяч домов оказались подтопленными. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов при поддержке завода Averton направит 20-тонную фуру с питьевой водой жителям Орска (Оренбургская область), пострадавшим при наводнении. Мэр призвал своих коллег последовать его примеру. «Ситуация там крайне непростая. Уже завтра из Екатеринбурга в Оренбургскую область отправится первая 20-тонная фура с питьевой водой для пострадавших», — написал Орлов в своем telegram-канале. По его словам, чужой беды не бывает. «Как председатель ассоциации „Города Урала“ призываю всех своих коллег-руководителей муниципалитетов объединить усилия и оказать посильную помощь региону», — отметил мэр. Его попытка выделиться на фоне других уральских глав интересна в преддверии ожидаемых кадровых перестановок в регионах и окончания Орловым кремлевской «школы губернаторов», замечают в муниципальной власти. Прорыв дамбы в оренбургском городе Орске произошел 5 апреля, что привело к одному из самых сильных наводнений за последние десятилетия. Порядка десяти тысяч домов оказались подтопленными. Полная информация о ЧП — в сюжете URA.RU.