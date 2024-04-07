07 апреля 2024
06 апреля 2024

В ХМАО поймали мужчину, убившего бизнесмена на глазах у семьи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подследственного". Москва, полицейский, полиция, спецсредства, наручники
Следователи намерены отправить подозреваемого под арест Фото:

Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте, которое он совершил на глазах у семьи предпринимателя. Информацию об этом URA.RU подтвердили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«В результате слаженной работы правоохранительных органов местонахождение подозреваемого было установлено, мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время 37-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении убийства», — сообщили в ведомстве.

По месту жительства подозреваемого проведены обыски. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на глазах у семьи расстреляли бизнесмена. Подозреваемый скрылся с места преступления.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте, которое он совершил на глазах у семьи предпринимателя. Информацию об этом URA.RU подтвердили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «В результате слаженной работы правоохранительных органов местонахождение подозреваемого было установлено, мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время 37-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении убийства», — сообщили в ведомстве. По месту жительства подозреваемого проведены обыски. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на глазах у семьи расстреляли бизнесмена. Подозреваемый скрылся с места преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...