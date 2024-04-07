В ХМАО поймали мужчину, убившего бизнесмена на глазах у семьи

Следователи совместно с сотрудниками полиции задержали мужчину подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте, которое он совершил на глазах у семьи предпринимателя. Информацию об этом URA.RU подтвердили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.
«В результате слаженной работы правоохранительных органов местонахождение подозреваемого было установлено, мужчина задержан сотрудниками уголовного розыска. В настоящее время 37-летнему фигуранту предъявлено обвинение в совершении убийства», — сообщили в ведомстве.
По месту жительства подозреваемого проведены обыски. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте на глазах у семьи расстреляли бизнесмена. Подозреваемый скрылся с места преступления.
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