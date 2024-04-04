Убийство в бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте было заказным

05 апреля 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

У покойного был конфликт с криминальной группировкой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи Сургута определились с основной версией убийства бизнесмена, которое произошло накануне вечером. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. Расправа носит заказной характер», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД Сургута. Там сообщили, что идет поиск подозреваемого. Устанавливают подробности произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчину расстреляли на глазах у семьи. На улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял сургутянина и скрылся. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи Сургута определились с основной версией убийства бизнесмена, которое произошло накануне вечером. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. Расправа носит заказной характер», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД Сургута. Там сообщили, что идет поиск подозреваемого. Устанавливают подробности произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчину расстреляли на глазах у семьи. На улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял сургутянина и скрылся.