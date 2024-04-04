04 апреля 2024

Убийство в бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте было заказным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Криминал. Курган, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, пм, пистолет макарова, денежные купюры, грабеж, пистолет, ауе, киллер, деньги, наличные, взятка, банда, пачка денег, криминал, преступление, разбой, наемный убийца, купюры
У покойного был конфликт с криминальной группировкой Фото:

Следователи Сургута определились с основной версией убийства бизнесмена, которое произошло накануне вечером. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. Расправа носит заказной характер», — сообщил собеседник.

За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД Сургута. Там сообщили, что идет поиск подозреваемого. Устанавливают подробности произошедшего.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчину расстреляли на глазах у семьи. На улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял сургутянина и скрылся.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи Сургута определились с основной версией убийства бизнесмена, которое произошло накануне вечером. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Основная версия убийства — криминальные разборки. Есть информация, что у покойного был конфликт с одной из группировок. Расправа носит заказной характер», — сообщил собеседник. За разъяснениями журналист агентства обратился в управление МВД Сургута. Там сообщили, что идет поиск подозреваемого. Устанавливают подробности произошедшего. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчину расстреляли на глазах у семьи. На улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял сургутянина и скрылся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...