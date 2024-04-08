Шоссе Тюнина в Кургане частично перекрыли из-за паводка. Видео

08 апреля 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Из-за перекрытия шоссе образовались большие пробки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение. Оно ограничено по одной из полос в связи с паводком. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли проезд по шоссе Тюнина в направлении центра на участке дороги Смолино до улицы Климова. На шоссе сейчас образовалась большая пробка», — передает корреспондент. Сообщается, что объезд организован через мост по улице Бурова-Петрова. Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Также сообщалось, что курганцы просят власти построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина. По их словам, из-за подтопления шоссе они оказываются отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение. Оно ограничено по одной из полос в связи с паводком. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли проезд по шоссе Тюнина в направлении центра на участке дороги Смолино до улицы Климова. На шоссе сейчас образовалась большая пробка», — передает корреспондент. Сообщается, что объезд организован через мост по улице Бурова-Петрова. Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Также сообщалось, что курганцы просят власти построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина. По их словам, из-за подтопления шоссе они оказываются отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени.