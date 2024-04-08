Шоссе Тюнина в Кургане частично перекрыли из-за паводка. Видео

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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, шоссе тюнина, дпс
Из-за перекрытия шоссе образовались большие пробки Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение. Оно ограничено по одной из полос в связи с паводком. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий.

«Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли проезд по шоссе Тюнина в направлении центра на участке дороги Смолино до улицы Климова. На шоссе сейчас образовалась большая пробка», — передает корреспондент. Сообщается, что объезд организован через мост по улице Бурова-Петрова.

Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Также сообщалось, что курганцы просят власти построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина. По их словам, из-за подтопления шоссе они оказываются отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени.

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В Кургане на шоссе Тюнина сотрудники ГИБДД частично перекрыли движение. Оно ограничено по одной из полос в связи с паводком. Информацию об этом передает корреспондент URA.RU, побывавший на месте событий. «Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли проезд по шоссе Тюнина в направлении центра на участке дороги Смолино до улицы Климова. На шоссе сейчас образовалась большая пробка», — передает корреспондент. Сообщается, что объезд организован через мост по улице Бурова-Петрова. Ранее URA.RU писало, что жителей Кургана и Кетовского округа предупредили о том, что из-за паводка будет закрыто шоссе Тюнина. Также сообщалось, что курганцы просят власти построить постоянный мост на затопляемом участке шоссе Тюнина. По их словам, из-за подтопления шоссе они оказываются отрезаны от Кургана, а дорога в объезд занимает много времени.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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