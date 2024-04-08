Мэр Оренбурга заявил, что ситуация с паводком становится все хуже и хуже

08 апреля 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Из-за паводков в Оренбургской области от света были отключены 45 СНТ, а от газа — 20 СНТ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ситуация с паводком в области в ближайшие два дня будет продолжать ухудшаться. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. «Сегодня, 8 апреля, ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. В городе действует режим ЧС. Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться», — написал Салмин в своем telegram-канале . Он отметил, что в городе открыты пункты временного размещения (ПВР), они работают круглосуточно. Также дежурят автобусы и легковые машины для перевозки в ПВР. Салмин добавил, что за 7 апреля было эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей. Были отключены от газа 20 СНТ, от электричества — 45 СНТ. В работах по помощи в борьбе с паводком задействованы 205 человек, 15 плавсредств, 89 единиц техники и один беспилотник. Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. Начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится на месте событий, заявил, что последствия паводков удастся устранить не раньше 25 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщил, что ситуация с паводком в области в ближайшие два дня будет продолжать ухудшаться. В городе действует режим чрезвычайной ситуации. «Сегодня, 8 апреля, ситуация с паводком в Оренбурге ухудшается. В городе действует режим ЧС. Ситуация в ближайшие два дня будет только ухудшаться», — написал Салмин в своем telegram-канале. Он отметил, что в городе открыты пункты временного размещения (ПВР), они работают круглосуточно. Также дежурят автобусы и легковые машины для перевозки в ПВР. Салмин добавил, что за 7 апреля было эвакуировано 153 человека, в том числе 35 детей. Были отключены от газа 20 СНТ, от электричества — 45 СНТ. В работах по помощи в борьбе с паводком задействованы 205 человек, 15 плавсредств, 89 единиц техники и один беспилотник. Ранее сообщалось, что в Орске произошел прорыв дамбы на реке Урал. Более 10 тысяч домов были затоплены. Начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится на месте событий, заявил, что последствия паводков удастся устранить не раньше 25 апреля.