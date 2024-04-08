В МЧС РФ рассказали, когда удастся устранить последствия паводка в Оренбуржье

Начальник МЧС Синьков: устранить паводок в Оренбуржье удастся после 25 апреля

08 апреля 2024 в 13:23 Размер текста - 17 +

С 9 апреля уровень воды в реке Илек достигнет отметки «опасное явление», заявили в МЧС РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Пик паводка в Оренбургской области можно ожидать к 10 апреля. Устранить его последствия получится не раньше 25 апреля. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится на месте событий. Новость по теме Как изменился уровень паводковой воды в Оренбургской области 8 апреля «Пик паводка ожидается 10 апреля. Он коснется 15 населенных пунктов, в том числе Оренбурга… Нормализация обстановки ожидается не раньше 25 апреля», — заявил Синьков, передавая информацию из главного управления МЧС России по региону. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что с 9 апреля на реке Илек уровень воды превысит опасную отметку. Ранее сообщалось, что после прорыва дамбы в Оренбурге 45 СНТ отключили от электроснабжения. Уровень воды в реке Сакмара составляет 783 сантиметров. В свою очередь, в реке Урал он достиг отметки в 872 сантиметра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пик паводка в Оренбургской области можно ожидать к 10 апреля. Устранить его последствия получится не раньше 25 апреля. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится на месте событий. «Пик паводка ожидается 10 апреля. Он коснется 15 населенных пунктов, в том числе Оренбурга… Нормализация обстановки ожидается не раньше 25 апреля», — заявил Синьков, передавая информацию из главного управления МЧС России по региону. Прямая трансляция проходит на телеканале «Россия-24». Он также отметил, что с 9 апреля на реке Илек уровень воды превысит опасную отметку. Ранее сообщалось, что после прорыва дамбы в Оренбурге 45 СНТ отключили от электроснабжения. Уровень воды в реке Сакмара составляет 783 сантиметров. В свою очередь, в реке Урал он достиг отметки в 872 сантиметра.