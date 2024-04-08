Оренбургская область готовится к пику паводка: главное к этому часу, видео

На участках трех федеральных трасс в Оренбургской области есть угроза паводка

08 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Число эвакуированных из-за паводка в Оренбуржье увеличилось до 6,5 тысячи Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. На территории региона наступает критический период в связи с паводковой ситуацией. На 14:00 8 апреля зафиксировано подтопление в 25 муниципальных образованиях, где вода затопила 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка. В настоящее время угроза перелива паводковых вод существует на семи участках федеральных трасс в Оренбуржье. Главная информация о ЧП к этому часу — в материале URA.RU. Транспортные ограничения На текущий момент в 31 муниципальном образовании закрыто для движения 47 мостовых сооружений. Несмотря на это, движение по федеральным автодорогам продолжается в штатном режиме, хотя угроза перелива сохраняется на 7 участках трех федеральных автодорог. Динамика ситуации Как сообщили в пресс-службе правительства, за последние сутки из зоны затопления удалось освободить 311 жилых домов и 1 733 приусадебных участка. Положительная динамика наблюдается и в освобождении от воды целых населенных пунктов — их число достигло 27. Эвакуация населения В результате паводка было эвакуировано 6 515 человек, включая 1 483 ребенка. Временное размещение нашли в 32 пунктах, где проживают 1 487 человек, среди которых 274 ребенка. Ситуация в Орске В городе Орск подтоплены 6 987 жилых домов, более 2 000 человек эвакуированы, в том числе 704 ребенка. Создано 15 пунктов временного размещения с общей вместимостью свыше 12 тысяч человек Работа аварийных служб и поддержка населения На местах работают аварийные бригады, отключено электроснабжение в некоторых подтопленных районах. Межведомственный Оперштаб функционирует круглосуточно, скорая помощь и Росгвардия находятся на дежурстве. Меры предосторожности и подготовки В преддверии ожидаемого пика паводка, который прогнозируется на 10 апреля, принимаются все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры. В зоне риска оказываются несколько районов Оренбурга и близлежащих населенных пунктов. Превентивные меры Для минимизации последствий паводка на реке Орь была раскопана дамба, что позволит отвести часть вод Урала в Орске. Эти меры необходимы для предотвращения дальнейшего подтопления населенных пунктов, а также, чтобы опустить уровень затопления в самом Орске, передает telegram-канал Readovka. В Орск для оказания помощи в борьбе с паводком по просьбе губернатора Оренбургской области прибыли военнослужащие, сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Они будут доставлять местным жителям питьевую воду, привозить грунт к поврежденной дамбе и участвовать в эвакуации населения. Открытие горячей линии Центральный банк РФ открыл горячую линию для пострадавших от прорыва дамбы. Там предоставляют информацию о возможности кредитных каникул, передает ТАСС. Из регионов России бесплатно можно позвонить по телефону 8 800 250-15-24. Кроме того, действует региональный колл-центр «122» по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. На территории региона наступает критический период в связи с паводковой ситуацией. На 14:00 8 апреля зафиксировано подтопление в 25 муниципальных образованиях, где вода затопила 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка. В настоящее время угроза перелива паводковых вод существует на семи участках федеральных трасс в Оренбуржье. Главная информация о ЧП к этому часу — в материале URA.RU. На текущий момент в 31 муниципальном образовании закрыто для движения 47 мостовых сооружений. Несмотря на это, движение по федеральным автодорогам продолжается в штатном режиме, хотя угроза перелива сохраняется на 7 участках трех федеральных автодорог. Как сообщили в пресс-службе правительства, за последние сутки из зоны затопления удалось освободить 311 жилых домов и 1 733 приусадебных участка. Положительная динамика наблюдается и в освобождении от воды целых населенных пунктов — их число достигло 27. В результате паводка было эвакуировано 6 515 человек, включая 1 483 ребенка. Временное размещение нашли в 32 пунктах, где проживают 1 487 человек, среди которых 274 ребенка. В городе Орск подтоплены 6 987 жилых домов, более 2 000 человек эвакуированы, в том числе 704 ребенка. Создано 15 пунктов временного размещения с общей вместимостью свыше 12 тысяч человек На местах работают аварийные бригады, отключено электроснабжение в некоторых подтопленных районах. Межведомственный Оперштаб функционирует круглосуточно, скорая помощь и Росгвардия находятся на дежурстве. В преддверии ожидаемого пика паводка, который прогнозируется на 10 апреля, принимаются все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры. В зоне риска оказываются несколько районов Оренбурга и близлежащих населенных пунктов. Для минимизации последствий паводка на реке Орь была раскопана дамба, что позволит отвести часть вод Урала в Орске. Эти меры необходимы для предотвращения дальнейшего подтопления населенных пунктов, а также, чтобы опустить уровень затопления в самом Орске, передает telegram-канал Readovka. В Орск для оказания помощи в борьбе с паводком по просьбе губернатора Оренбургской области прибыли военнослужащие, сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Они будут доставлять местным жителям питьевую воду, привозить грунт к поврежденной дамбе и участвовать в эвакуации населения. Центральный банк РФ открыл горячую линию для пострадавших от прорыва дамбы. Там предоставляют информацию о возможности кредитных каникул, передает ТАСС. Из регионов России бесплатно можно позвонить по телефону 8 800 250-15-24. Кроме того, действует региональный колл-центр «122» по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией.