Оренбургская область готовится к пику паводка: главное к этому часу, видео

В Орске Оренбургской области 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. На территории региона наступает критический период в связи с паводковой ситуацией. На 14:00 8 апреля зафиксировано подтопление в 25 муниципальных образованиях, где вода затопила 10 390 жилых домов и 18 662 приусадебных участка. В настоящее время угроза перелива паводковых вод существует на семи участках федеральных трасс в Оренбуржье. Главная информация о ЧП к этому часу — в материале URA.RU.
Транспортные ограничения
На текущий момент в 31 муниципальном образовании закрыто для движения 47 мостовых сооружений. Несмотря на это, движение по федеральным автодорогам продолжается в штатном режиме, хотя угроза перелива сохраняется на 7 участках трех федеральных автодорог.
Динамика ситуации
Как сообщили в пресс-службе правительства, за последние сутки из зоны затопления удалось освободить 311 жилых домов и 1 733 приусадебных участка. Положительная динамика наблюдается и в освобождении от воды целых населенных пунктов — их число достигло 27.
Эвакуация населения
В результате паводка было эвакуировано 6 515 человек, включая 1 483 ребенка. Временное размещение нашли в 32 пунктах, где проживают 1 487 человек, среди которых 274 ребенка.
Ситуация в Орске
В городе Орск подтоплены 6 987 жилых домов, более 2 000 человек эвакуированы, в том числе 704 ребенка. Создано 15 пунктов временного размещения с общей вместимостью свыше 12 тысяч человек
Работа аварийных служб и поддержка населения
На местах работают аварийные бригады, отключено электроснабжение в некоторых подтопленных районах. Межведомственный Оперштаб функционирует круглосуточно, скорая помощь и Росгвардия находятся на дежурстве.
Меры предосторожности и подготовки
В преддверии ожидаемого пика паводка, который прогнозируется на 10 апреля, принимаются все необходимые меры для защиты населения и инфраструктуры. В зоне риска оказываются несколько районов Оренбурга и близлежащих населенных пунктов.
Превентивные меры
Для минимизации последствий паводка на реке Орь была раскопана дамба, что позволит отвести часть вод Урала в Орске. Эти меры необходимы для предотвращения дальнейшего подтопления населенных пунктов, а также, чтобы опустить уровень затопления в самом Орске, передает telegram-канал Readovka.
В Орск для оказания помощи в борьбе с паводком по просьбе губернатора Оренбургской области прибыли военнослужащие, сообщило Минобороны в своем telegram-канале. Они будут доставлять местным жителям питьевую воду, привозить грунт к поврежденной дамбе и участвовать в эвакуации населения.
Открытие горячей линии
Центральный банк РФ открыл горячую линию для пострадавших от прорыва дамбы. Там предоставляют информацию о возможности кредитных каникул, передает ТАСС. Из регионов России бесплатно можно позвонить по телефону 8 800 250-15-24. Кроме того, действует региональный колл-центр «122» по всем вопросам, связанным с паводковой ситуацией.
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