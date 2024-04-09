В многострадальном ТЦ Екатеринбурга открылся магазин со столами за 170 тысяч. Фото

09 апреля 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

За такие столы придется отдать немаленькую сумму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обновленный торговый центр «Уют-холл» в Екатеринбурге, который в четвертый раз за 16 лет сменил концепцию, начали наполнять арендодатели. Однако найти здесь замену товарам из IKEA не получится — на площадке уже начали работать точки с ценниками «премиум» класса. В один из таких элитных мебельных магазинов заглянуло URA.RU. Из того, что первое бросается в глаза на входе — корень тика за 300 тысяч рублей, который можно приспособить под тумбочку. Еще из удивительного — рамки для фото за пять тысяч рублей, вешалки — за 12 тысяч, журнальные столики — за 170 тысяч, тумбы для ТВ — 180 тысяч. Представители магазина рассказали URA.RU, что цены особо уральскую публику не смущают, потому что многие готовы платить за уникальность. «Как выяснилось, здесь это как какой-то „вау-эффект“ воспринимается. Люди, конечно, такого вообще не видели, поэтому приходят, интересуются — особенно ценители экологичности и натуральности», — пояснили кураторы проекта. Они уверены, что вскоре уральцы смогут пересмотреть свои взгляды и отказаться от гонки за вещами ушедшей из России шведской компании. Ранее в Екатеринбурге в четвертый перезапустили торговый центр на улице Толмачева. ТЦ появился в 2008 году и назывался «Гринго», площадка работала по принципу grils-маркета. В 2011 году помещение переименовали в MODA, а после точку переделали в локацию со спортивными магазинами и назвали Sila Voli. В 2024 году ТЦ получил новое название — «Уют-холл», здесь сейчас делают ставку на интерьер-маркет. Полностью он наполнится магазинами к лету этого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обновленный торговый центр «Уют-холл» в Екатеринбурге, который в четвертый раз за 16 лет сменил концепцию, начали наполнять арендодатели. Однако найти здесь замену товарам из IKEA не получится — на площадке уже начали работать точки с ценниками «премиум» класса. В один из таких элитных мебельных магазинов заглянуло URA.RU. Из того, что первое бросается в глаза на входе — корень тика за 300 тысяч рублей, который можно приспособить под тумбочку. Еще из удивительного — рамки для фото за пять тысяч рублей, вешалки — за 12 тысяч, журнальные столики — за 170 тысяч, тумбы для ТВ — 180 тысяч. Представители магазина рассказали URA.RU, что цены особо уральскую публику не смущают, потому что многие готовы платить за уникальность. «Как выяснилось, здесь это как какой-то „вау-эффект“ воспринимается. Люди, конечно, такого вообще не видели, поэтому приходят, интересуются — особенно ценители экологичности и натуральности», — пояснили кураторы проекта. Они уверены, что вскоре уральцы смогут пересмотреть свои взгляды и отказаться от гонки за вещами ушедшей из России шведской компании. Ранее в Екатеринбурге в четвертый перезапустили торговый центр на улице Толмачева. ТЦ появился в 2008 году и назывался «Гринго», площадка работала по принципу grils-маркета. В 2011 году помещение переименовали в MODA, а после точку переделали в локацию со спортивными магазинами и назвали Sila Voli. В 2024 году ТЦ получил новое название — «Уют-холл», здесь сейчас делают ставку на интерьер-маркет. Полностью он наполнится магазинами к лету этого года.