Екатеринбуржцам назвали сроки запуска магазинов в ТЦ, который сменил концепцию

В Екатеринбурге в «Уют-холл» с июня появятся магазины на двух этажах

08 апреля 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

Пока торговый центр выглядит пустым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в обновленном торговом центре «Уют-холл» можно будет найти интерьерные вещи в сегменте «средний плюс» и «премиум». В настоящий момент подписано около 40 договоров об аренде, но откроются фирмы постепенно — первый и второй этажи заполнятся к июню. Об этом URA.RU рассказала управляющая интерьер-маркетом Дарина Дорогова. «У каждого разная степень сложности ремонта: есть салон 60 квадратных метров, есть салон 300 квадратов, поэтому мы все ждем открытия примерно в июне—июле. Более того у нас 22—25 мая будет общегородское мероприятие, знаковое для дизайнерской среды — Design Re:view FEST», — рассказала Дорогова. В «Уют-холле» можно будет найти строительные материалы, мебельные центры, декор, текстиль, двери, напольные покрытия, свет, электрику, дизайн-студии и строительные компании. Фирмы не только местные — бонусом будут федеральные сетки и представители стран дальнего зарубежья. Например, на первом этаже откроется магазин самаркандских ковров SAG, а в Екатеринбурге у точки будет главный распределительный пункт в России. Уже сейчас на площадке открыты кофейня DUO, Teak House (мебель и декор в стиле эколакшери), «100рук» (ремонт и дизайн квартир), «Культура Быта». В апреле откроются салон «Зов. Белорусские кухни», студия кухонь «Рехау хоум», «Ремарка», «Двери Эстет» и SAG, в начале мая — «Ангажемент», «Bedroom by Ангажемент», салон KRASKI и Plushoum. Владельцы ТЦ Sila Voli решили сменить концепцию площадки со спортивной на интерьерную. В начале февраля 2024 года появилась новая вывеска — «Уют-холл». Это уже четвертое название торгового центра на Толмачева: ранее он именовался «Гринго» и MODA. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в обновленном торговом центре «Уют-холл» можно будет найти интерьерные вещи в сегменте «средний плюс» и «премиум». В настоящий момент подписано около 40 договоров об аренде, но откроются фирмы постепенно — первый и второй этажи заполнятся к июню. Об этом URA.RU рассказала управляющая интерьер-маркетом Дарина Дорогова. «У каждого разная степень сложности ремонта: есть салон 60 квадратных метров, есть салон 300 квадратов, поэтому мы все ждем открытия примерно в июне—июле. Более того у нас 22—25 мая будет общегородское мероприятие, знаковое для дизайнерской среды — Design Re:view FEST», — рассказала Дорогова. В «Уют-холле» можно будет найти строительные материалы, мебельные центры, декор, текстиль, двери, напольные покрытия, свет, электрику, дизайн-студии и строительные компании. Фирмы не только местные — бонусом будут федеральные сетки и представители стран дальнего зарубежья. Например, на первом этаже откроется магазин самаркандских ковров SAG, а в Екатеринбурге у точки будет главный распределительный пункт в России. Уже сейчас на площадке открыты кофейня DUO, Teak House (мебель и декор в стиле эколакшери), «100рук» (ремонт и дизайн квартир), «Культура Быта». В апреле откроются салон «Зов. Белорусские кухни», студия кухонь «Рехау хоум», «Ремарка», «Двери Эстет» и SAG, в начале мая — «Ангажемент», «Bedroom by Ангажемент», салон KRASKI и Plushoum. Владельцы ТЦ Sila Voli решили сменить концепцию площадки со спортивной на интерьерную. В начале февраля 2024 года появилась новая вывеска — «Уют-холл». Это уже четвертое название торгового центра на Толмачева: ранее он именовался «Гринго» и MODA.