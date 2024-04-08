В Свердловской области семь паводковых угроз, у власти есть план

В Свердловской области семь паводкоопасных направлений, на которые власти направили особое внимание. В целом же гидрологическая обстановка оценивается как стабильная. Как рассказал URA.RU замгубернатора Азат Салихов, курирующий в правительстве силовой блок, идет реализация комплекса мер по пропуску весеннего половодья, утвержденных еще в конце 2023 года. В частности, проведены противопаводковые мероприятия, подготовлена централизованная система оповещения.
«На сегодняшний день гидрологическая обстановка в области оценивается как стабильная. В ежедневном режиме ведется мониторинг сбросов воды с 47 водохранилищ, расположенных на нашей территории. Собственникам гидротехнических сооружений и эксплуатирующим организациям дал поручения сбросить уровень воды до минимума, чтобы обеспечить прием воды в случае паводка. С 1 апреля мы ведем мониторинг уровней воды на 43 гидропостах, расположенных на семи паводкоопасных направлениях», — поделился Салихов.
Речь идет о следующих территориях:
- бассейны рек Нейва — Синячиха — Реж — Ница
- бассейны рек Пышма — Рефть
- бассейны рек Тагил — Черная — Выя — Салда
- бассейны рек Уфа — Серга — Артя — Ачит — Сарана
- бассейны рек Чусовая — Ревда — Билимбай — Сухая — Утка — Дикая Утка.
- бассейны рек Исеть — Сысерть
- бассейны рек Сосьва — Лозьва — Тавда — Тура.
До начала активного таяния льда в Свердловской области провели взрывные работы на шести мостах, чтобы ослабить лед, механическим способом обработали 34 объекта. Сейчас в области работает противопаводковая комиссия, очередное заседание пройдет на этой неделе — под руководством главы минприроды Дениса Мамонтова. В случае ухудшения обстановки власти обещают принять меры и оповестить свердловчан — для этого создана и работает система централизованного оповещения. Всего в области установлено 1 737 электросирен и 4062 громкоговорителей. «С учетом дополнительных средств — уличных пунктов, информационных экранов в общественном транспорте, оповещения через цифровое телевидение и операторов сотовой связи, охват населения составляет 100%», — успокаивает свердловчан Салихов.
В соседних областях гидрологическая обстановка хуже. В Тюменской, Курганской и Челябинской областях объявили режим чрезвычайной ситуации из-за паводковых подтоплений. Режим ЧС введен и в Оренбургской области, где произошел прорыв дамбы на реке Урал, в итоге затопленными оказались больше 10 тысяч жилых домов. Подробнее о происшествии — в сюжете URA.RU.
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