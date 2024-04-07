Силовики задержали заказчика убийства бизнесмена в Сургуте

Силовики задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.
«Задержан предполагаемый заказчик убийства предпринимателя в Сургуте. Ему уже избрали меру пресечения. Его оправили под арест», — сообщил собеседник.
Для уточнения информации в СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в городском суде журналисту URA.RU сообщили, что по делу проходят двое подозреваемых и предполагаемый заказчик отправлен в СИЗО до 5 июня. «По второму фигуранту мера пресечения пока не избиралась», — сообщили в суде.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали мужчину, убившего в Сургуте бизнесмена на глазах у семьи. У него дома проведен обыск, а следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого.
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