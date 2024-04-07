Силовики задержали заказчика убийства бизнесмена в Сургуте

08 апреля 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

Подозреваемого отправят в СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU Силовики задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Задержан предполагаемый заказчик убийства предпринимателя в Сургуте. Ему уже избрали меру пресечения. Его оправили под арест», — сообщил собеседник. Для уточнения информации в СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в городском суде журналисту URA.RU сообщили, что по делу проходят двое подозреваемых и предполагаемый заказчик отправлен в СИЗО до 5 июня. «По второму фигуранту мера пресечения пока не избиралась», — сообщили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали мужчину, убившего в Сургуте бизнесмена на глазах у семьи. У него дома проведен обыск, а следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Силовики задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Задержан предполагаемый заказчик убийства предпринимателя в Сургуте. Ему уже избрали меру пресечения. Его оправили под арест», — сообщил собеседник. Для уточнения информации в СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в городском суде журналисту URA.RU сообщили, что по делу проходят двое подозреваемых и предполагаемый заказчик отправлен в СИЗО до 5 июня. «По второму фигуранту мера пресечения пока не избиралась», — сообщили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали мужчину, убившего в Сургуте бизнесмена на глазах у семьи. У него дома проведен обыск, а следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого.