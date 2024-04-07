07 апреля 2024

Силовики задержали заказчика убийства бизнесмена в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, силовики, пистолет, преступник, антитеррор, огнестрельное оружие, собр, наручники, задержание, криминал, кто, контр-террористическая операция
Подозреваемого отправят в СИЗО Фото:

Силовики задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города.

«Задержан предполагаемый заказчик убийства предпринимателя в Сургуте. Ему уже избрали меру пресечения. Его оправили под арест», — сообщил собеседник.

Для уточнения информации в СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в городском суде журналисту URA.RU сообщили, что по делу проходят двое подозреваемых и предполагаемый заказчик отправлен в СИЗО до 5 июня. «По второму фигуранту мера пресечения пока не избиралась», — сообщили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали мужчину, убившего в Сургуте бизнесмена на глазах у семьи. У него дома проведен обыск, а следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого.

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Силовики задержали предполагаемого заказчика убийства бизнесмена в Сургуте. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур города. «Задержан предполагаемый заказчик убийства предпринимателя в Сургуте. Ему уже избрали меру пресечения. Его оправили под арест», — сообщил собеседник. Для уточнения информации в СК по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответа не поступало. Между тем в городском суде журналисту URA.RU сообщили, что по делу проходят двое подозреваемых и предполагаемый заказчик отправлен в СИЗО до 5 июня. «По второму фигуранту мера пресечения пока не избиралась», — сообщили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали мужчину, убившего в Сургуте бизнесмена на глазах у семьи. У него дома проведен обыск, а следователи ходатайствуют об аресте подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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