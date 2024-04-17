Телохранитель смотрящего за Ревдой, убивший бизнесмена, рвется на свободу

17 апреля 2024 в 17:54 Размер текста - 17 +

Павел Козлова раньше работал на авторитета Николая Смовжа (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Павел Козлов, телохранитель коммерсанта Николая Смовжа (прозвище Палыч), считавшегося смотрящим за Ревдой, попросил суд смягчить ему наказание, заменив тюремный арест на принудительные работы. Свердловский областной суд удовлетворил его ходатайство. Козлов был осужден в 2015 году за убийство конкурента Смовжа. Через год облсуд добавил ему срок. Всего он получил 17 лет и три месяца колонии строгого режима. «Он обратился в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с просьбой заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания. Суд первой инстанции отказал в этом. Козлов подал жалобу в облсуд — ходатайство было удовлетворено», — сообщили URA.RU в инстанции. Одним из оснований стало то, что Козлов полностью выплатил ущерб потерпевшей (500 тысяч рублей). Шеф Козлова — Смовж — получил приговор лишь в 2016 году. Ему дали 19 лет колонии за заказные убийства. Преступления были совершены в период с 1994 по 2007 год. Однако уже на стадии предварительного следствия здоровье мужчины стало ухудшаться. Впоследствии он ослеп. В 2018-м Смовж попросился на свободу, жалуясь на здоровье. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его просьбу. С учетом проведенного времени в СИЗО, Смовж отсидел всего четыре года (из 19-ти). По данным URA.RU, Смовж был поставлен смотрящим за Ревдой тогдашним вором в законе Тимуром Свердловским (Темури Мирзоев, умер в Москве в 2014 году). Последний был племянником авторитета Деда Хасана, который в общей сложности провел за решеткой 26 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Павел Козлов, телохранитель коммерсанта Николая Смовжа (прозвище Палыч), считавшегося смотрящим за Ревдой, попросил суд смягчить ему наказание, заменив тюремный арест на принудительные работы. Свердловский областной суд удовлетворил его ходатайство. Козлов был осужден в 2015 году за убийство конкурента Смовжа. Через год облсуд добавил ему срок. Всего он получил 17 лет и три месяца колонии строгого режима. «Он обратился в Ленинский райсуд Нижнего Тагила с просьбой заменить неотбытую часть наказания более мягким видом наказания. Суд первой инстанции отказал в этом. Козлов подал жалобу в облсуд — ходатайство было удовлетворено», — сообщили URA.RU в инстанции. Одним из оснований стало то, что Козлов полностью выплатил ущерб потерпевшей (500 тысяч рублей). Шеф Козлова — Смовж — получил приговор лишь в 2016 году. Ему дали 19 лет колонии за заказные убийства. Преступления были совершены в период с 1994 по 2007 год. Однако уже на стадии предварительного следствия здоровье мужчины стало ухудшаться. Впоследствии он ослеп. В 2018-м Смовж попросился на свободу, жалуясь на здоровье. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил его просьбу. С учетом проведенного времени в СИЗО, Смовж отсидел всего четыре года (из 19-ти). По данным URA.RU, Смовж был поставлен смотрящим за Ревдой тогдашним вором в законе Тимуром Свердловским (Темури Мирзоев, умер в Москве в 2014 году). Последний был племянником авторитета Деда Хасана, который в общей сложности провел за решеткой 26 лет.