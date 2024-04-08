Курганцы не могут заказать воду с доставкой на дом

09 апреля 2024 в 11:43 Размер текста - 17 +

Водные компании не отвечают на звонки курганцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане жители не могут заказать воду на дом. После сообщения о том, что горожане рискуют остаться без воды на месяц, они начали массово обзванивать компании, которые привозят воду на дом. О том, что в Кургане возникли проблемы с доставкой, корреспонденту URA.RU сообщили источники. «Для запасов воды заказали бочку на 200 литров. С возможностью заказа за сутки через маркетплейсы. Можно было купить емкость за 5 300 рублей. Должна прийти завтра. Надеемся,что еще не поздно будет сделать запас воды», — рассказали URA.RU источники. Отмечается, что жители не могут дозвониться до поставщиков воды. По нескольким номера горожанам сообщают о больших очередях, поэтому нужно дождаться ответа оператора. Но, как пояснили журналисту, курганцев оставляют с ничем — звони попросту сбрасываются. Жители также замечают очереди рядом с магазинами, которые специализируются на продаже питьевой воды. Как рассказывают источники, для того, чтобы получить воду, приходится делать предзаказ. Доставщики поделились, что получить доставку можно только на следующий день. Жителям привозят по несколько бутылок объемом по 20 литров. Крупнейшая в Курганской области река Тобол разливается в период половодья. Подъем воды начинается обычно в конце марта, достигая средних пиковых значений к концу апреля. Жителей также предупреждают о риске затопления городских водозаборных сооружений. В связи с этим, курганцев призывают запастись водой на месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане жители не могут заказать воду на дом. После сообщения о том, что горожане рискуют остаться без воды на месяц, они начали массово обзванивать компании, которые привозят воду на дом. О том, что в Кургане возникли проблемы с доставкой, корреспонденту URA.RU сообщили источники. «Для запасов воды заказали бочку на 200 литров. С возможностью заказа за сутки через маркетплейсы. Можно было купить емкость за 5 300 рублей. Должна прийти завтра. Надеемся,что еще не поздно будет сделать запас воды», — рассказали URA.RU источники. Отмечается, что жители не могут дозвониться до поставщиков воды. По нескольким номера горожанам сообщают о больших очередях, поэтому нужно дождаться ответа оператора. Но, как пояснили журналисту, курганцев оставляют с ничем — звони попросту сбрасываются. Жители также замечают очереди рядом с магазинами, которые специализируются на продаже питьевой воды. Как рассказывают источники, для того, чтобы получить воду, приходится делать предзаказ. Доставщики поделились, что получить доставку можно только на следующий день. Жителям привозят по несколько бутылок объемом по 20 литров. Крупнейшая в Курганской области река Тобол разливается в период половодья. Подъем воды начинается обычно в конце марта, достигая средних пиковых значений к концу апреля. Жителей также предупреждают о риске затопления городских водозаборных сооружений. В связи с этим, курганцев призывают запастись водой на месяц.