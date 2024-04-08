Курганцев предупредили о риске затопления водозаборных сооружений

В Кургане подъем уровня воды может привести к затоплению городских водозаборных сооружений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.
«В связи с новой информацией по уровню паводка существует риск затопления водозаборных сооружений Кургана. Жителям нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственных нужд. Сейчас вода подается в город в нормальном режиме и качестве», — обращение Владимира Овсянникова выложено в telegram-канале правительства области. По его словам, время сделать запас еще есть, но оно крайне ограничено.
В Курганской области ввели режим ЧС из-за наводнения. По прогнозу, подъем уровня воды превысит 11 метров, что превышает рекорд, зафиксированный в 1994 году. Об оперативной обстановке на территории — читайте в трансляции URA.RU.
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В Кургане подъем уровня воды может привести к затоплению городских водозаборных сооружений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. «В связи с новой информацией по уровню паводка существует риск затопления водозаборных сооружений Кургана. Жителям нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственных нужд. Сейчас вода подается в город в нормальном режиме и качестве», — обращение Владимира Овсянникова выложено в telegram-канале правительства области. По его словам, время сделать запас еще есть, но оно крайне ограничено. В Курганской области ввели режим ЧС из-за наводнения. По прогнозу, подъем уровня воды превысит 11 метров, что превышает рекорд, зафиксированный в 1994 году. Об оперативной обстановке на территории — читайте в трансляции URA.RU.