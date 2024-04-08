08 апреля 2024

Курганцев предупредили о риске затопления водозаборных сооружений

Глава «Водного союза» Овсянников: водозаборные сооружения Кургана может затопить
© Служба новостей «URA.RU»
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Согласно прогнозу, уровень воды поднимется до новых рекордных значений
Согласно прогнозу, уровень воды поднимется до новых рекордных значений Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане подъем уровня воды может привести к затоплению городских водозаборных сооружений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников.

«В связи с новой информацией по уровню паводка существует риск затопления водозаборных сооружений Кургана. Жителям нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственных нужд. Сейчас вода подается в город в нормальном режиме и качестве», — обращение Владимира Овсянникова выложено в telegram-канале правительства области. По его словам, время сделать запас еще есть, но оно крайне ограничено.

В Курганской области ввели режим ЧС из-за наводнения. По прогнозу, подъем уровня воды превысит 11 метров, что превышает рекорд, зафиксированный в 1994 году. Об оперативной обстановке на территории — читайте в трансляции URA.RU.

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В Кургане подъем уровня воды может привести к затоплению городских водозаборных сооружений. Об этом сообщил генеральный директор АО «Водный союз» Владимир Овсянников. «В связи с новой информацией по уровню паводка существует риск затопления водозаборных сооружений Кургана. Жителям нужно сделать месячный запас воды для питьевых и хозяйственных нужд. Сейчас вода подается в город в нормальном режиме и качестве», — обращение Владимира Овсянникова выложено в telegram-канале правительства области. По его словам, время сделать запас еще есть, но оно крайне ограничено. В Курганской области ввели режим ЧС из-за наводнения. По прогнозу, подъем уровня воды превысит 11 метров, что превышает рекорд, зафиксированный в 1994 году. Об оперативной обстановке на территории — читайте в трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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