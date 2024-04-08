Минкультуры Пермского края раскрыло самых богатых руководителей театров

Зарплата худрука пермского «Театра-Театра» Мильграма достигла 750 тысяч рублей
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Руководители пермского «Театра-Театра» стали лидерами по уровню зарплат среди коллег Фото:

Зарплаты руководства пермского «Театра-Театра» за год выросли на десятки тысяч рублей. Так, среднемесячная зарплата исполнительного директора театра Егора Мухина в 2023 году составила 754,8 тыс рублей, а худрука театра Бориса Мильграма — почти 750 тыс рублей.

«Самым богатым среди руководителей учреждений культуры в Пермском крае в 2023 году оказался исполнительный директор пермского Театра-Театра Егор Мухин. Его зарплата в месяц составила 754,8 тыс. рублей. За год она увеличилась на 251,1 тыс рублей. Худрук Театра-Театра Борис Мильграм зарабатывает в месяц 749,5 тыс. рублей», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные министерства культуры Пермского края.

В тройку лидеров по уровню зарплат вошла директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. В 2023 году она получала 461,9 тыс рублей в месяц. Зарплата генерального директора Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковсого Анны Волк составила 303,8 тыс. рублей в месяц.

Мильграм на протяжении нескольких лет остается самым высокооплачиваемым среди руководителей учреждений культуры, подведомственных минкультуры Прикамья. В 2022 году он получал 707,4 тыс рублей месяц, а в 2021 году — 636 тыс рублей.

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Зарплаты руководства пермского «Театра-Театра» за год выросли на десятки тысяч рублей. Так, среднемесячная зарплата исполнительного директора театра Егора Мухина в 2023 году составила 754,8 тыс рублей, а худрука театра Бориса Мильграма — почти 750 тыс рублей. «Самым богатым среди руководителей учреждений культуры в Пермском крае в 2023 году оказался исполнительный директор пермского Театра-Театра Егор Мухин. Его зарплата в месяц составила 754,8 тыс. рублей. За год она увеличилась на 251,1 тыс рублей. Худрук Театра-Театра Борис Мильграм зарабатывает в месяц 749,5 тыс. рублей», — пишет «Рифей-Пермь» со ссылкой на данные министерства культуры Пермского края. В тройку лидеров по уровню зарплат вошла директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. В 2023 году она получала 461,9 тыс рублей в месяц. Зарплата генерального директора Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковсого Анны Волк составила 303,8 тыс. рублей в месяц. Мильграм на протяжении нескольких лет остается самым высокооплачиваемым среди руководителей учреждений культуры, подведомственных минкультуры Прикамья. В 2022 году он получал 707,4 тыс рублей месяц, а в 2021 году — 636 тыс рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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