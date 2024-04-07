Киллеру, убившему бизнесмена на глазах у семьи в ХМАО, избрали меру пресечения

Суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте. Информация об этом была опубликована в tg-канале МВД Медиа.
«Следственными органами возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводят в канале слова представителя МВД России Ирины Волк.
Убийство предпринимателя произошло вечером 4 апреля. Стрелявший скрылся с места преступления. Через сутки полицейские задержали его. Позже был арестован и заказчик расправы.
Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали предполагаемого заказчика убийства. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
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