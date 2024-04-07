07 апреля 2024

Киллеру, убившему бизнесмена на глазах у семьи в ХМАО, избрали меру пресечения

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, конвой, силовики, клетка, арест, тюрьма, решетка, браслеты, полиция, суд, лишение свободы, наручники, задержание
Подозреваемого отправили в СИЗО на два месяца Фото:

Суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте. Информация об этом была опубликована в tg-канале МВД Медиа.

«Следственными органами возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводят в канале слова представителя МВД России Ирины Волк.

Убийство предпринимателя произошло вечером 4 апреля. Стрелявший скрылся с места преступления. Через сутки полицейские задержали его. Позже был арестован и заказчик расправы.

Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали предполагаемого заказчика убийства. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

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Суд арестовал подозреваемого в убийстве бизнесмена в Сургуте. Информация об этом была опубликована в tg-канале МВД Медиа. «Следственными органами возбуждено уголовное дело. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводят в канале слова представителя МВД России Ирины Волк. Убийство предпринимателя произошло вечером 4 апреля. Стрелявший скрылся с места преступления. Через сутки полицейские задержали его. Позже был арестован и заказчик расправы. Ранее URA.RU сообщало, что силовики задержали предполагаемого заказчика убийства. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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