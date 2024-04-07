В ХМАО полиция поймала на взятке высокопоставленного силовика

08 апреля 2024 в 18:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО полиция поймала на взятке высокопоставленного силовика из Сургута Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО сотрудники полиции поймали на взятке руководителя подразделения УМВД по Сургуту. На подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.



«Действуя в интересах коммерческой организации [он] передал юрисконсульту незаконное денежное вознаграждение за отказ в обжаловании решения суда, которым УМВД России по Сургуту отказано в удовлетворении исковых требований», — рассказали в пресс-службе. Незаконные действия пресекли сотрудники собственной безопасности окружного УМВД. На основании собранных оперативниками материалов следователи возбудили уголовное дело.



Если вина подозреваемого подтвердится, его уволят из органов внутренних дел. Также он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. По данным источника URA.RU в силовых структурах речь идет о начальнике тыловой службы Сергее Успенском. Официально имя фигуранта в ведомстве раскрывать не стали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО сотрудники полиции поймали на взятке руководителя подразделения УМВД по Сургуту. На подозреваемого возбудили уголовное дело, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Действуя в интересах коммерческой организации [он] передал юрисконсульту незаконное денежное вознаграждение за отказ в обжаловании решения суда, которым УМВД России по Сургуту отказано в удовлетворении исковых требований», — рассказали в пресс-службе. Незаконные действия пресекли сотрудники собственной безопасности окружного УМВД. На основании собранных оперативниками материалов следователи возбудили уголовное дело. Если вина подозреваемого подтвердится, его уволят из органов внутренних дел. Также он понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководитель будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности. По данным источника URA.RU в силовых структурах речь идет о начальнике тыловой службы Сергее Успенском. Официально имя фигуранта в ведомстве раскрывать не стали.