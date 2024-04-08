В Свердловской области подростки избили сироту из-за длинных волос. Фото, видео

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Рокеры. Челябинск., драка
На 15-летнего парня напали семеро сверстников, которым не понравилась его прическа (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) подростки избили сверстника-сироту за длинные, на их взгляд, волосы. Юрист Сергей Барсуков рассказал URA.RU подробности инцидента, который произошел еще в феврале, но известно о нем стало лишь сейчас.

«Ко мне обратилась пенсионерка, опекун своего единственного 15-летнего внука, и рассказала, что 25 февраля на него напали семеро сверстников. Они сбили его с ног и начали запинывать. Им не понравилась его прическа, а именно длина волос до плеч. Они снимали избиение на видео и выложили его потом в соцсети», — рассказал Барсуков.

Хулиганов спугнул случайный прохожий. Парень, весь в крови, добрался до дома, откуда его на скорой увезли в городскую больницу. Там школьник провел пять дней с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей носа. По словам юриста, медики оформили все как бытовую травму и не довели информацию до полиции. Позже парень рассказал о случившемся и учителям, однако и из школы, продолжает Барсуков, сигнала в правоохранительные органы не последовало.

«Вскоре у мальчика начались боли, он повторно обратился к врачам, и ему была сделана операция на носу. Также он самостоятельно пришел в инспекцию по делам несовершеннолетних и рассказал о нападении. О результатах проверки пока ничего не известно», — добавил юрист.

Сергей Барсуков подал заявления в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Также он готовит документы в минздрав и минобрнауки, чтобы там дали правовую оценку бездействию врачей и учителей, которые оперативно не связались с полицией. Как пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время в территориальном ОВД по всем изложенным фактам проводятся проверочные мероприятия сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних.

«О том, что подросток попал в беду и обратился за медицинской помощью, в полицию Каменска-Уральского сообщили из местной больницы. Эти сведения стражи порядка сразу же зарегистрировали и приступили к работе по установлению более подробных и точных обстоятельств случившегося. Личности двух подростков, которые подозреваются в избиении своего ровесника, представители МДВ уже установили. В настоящее время инспекторы ПДН направили запрос в медицинское учреждение, где мальчик проходил курс лечения, чтобы истребовать необходимые документы для получения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести причиненных ему травм. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых.

Обновлено в 19.36: добавлен комментарий Валерия Горелых

После нападения толпы подростков лицо парня было в крови
После нападения толпы подростков лицо парня было в крови
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) подростки избили сверстника-сироту за длинные, на их взгляд, волосы. Юрист Сергей Барсуков рассказал URA.RU подробности инцидента, который произошел еще в феврале, но известно о нем стало лишь сейчас. «Ко мне обратилась пенсионерка, опекун своего единственного 15-летнего внука, и рассказала, что 25 февраля на него напали семеро сверстников. Они сбили его с ног и начали запинывать. Им не понравилась его прическа, а именно длина волос до плеч. Они снимали избиение на видео и выложили его потом в соцсети», — рассказал Барсуков. Хулиганов спугнул случайный прохожий. Парень, весь в крови, добрался до дома, откуда его на скорой увезли в городскую больницу. Там школьник провел пять дней с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом костей носа. По словам юриста, медики оформили все как бытовую травму и не довели информацию до полиции. Позже парень рассказал о случившемся и учителям, однако и из школы, продолжает Барсуков, сигнала в правоохранительные органы не последовало. «Вскоре у мальчика начались боли, он повторно обратился к врачам, и ему была сделана операция на носу. Также он самостоятельно пришел в инспекцию по делам несовершеннолетних и рассказал о нападении. О результатах проверки пока ничего не известно», — добавил юрист. Сергей Барсуков подал заявления в полицию, прокуратуру и следственный комитет. Также он готовит документы в минздрав и минобрнауки, чтобы там дали правовую оценку бездействию врачей и учителей, которые оперативно не связались с полицией. Как пояснил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в настоящее время в территориальном ОВД по всем изложенным фактам проводятся проверочные мероприятия сотрудниками полиции из подразделения по делам несовершеннолетних. «О том, что подросток попал в беду и обратился за медицинской помощью, в полицию Каменска-Уральского сообщили из местной больницы. Эти сведения стражи порядка сразу же зарегистрировали и приступили к работе по установлению более подробных и точных обстоятельств случившегося. Личности двух подростков, которые подозреваются в избиении своего ровесника, представители МДВ уже установили. В настоящее время инспекторы ПДН направили запрос в медицинское учреждение, где мальчик проходил курс лечения, чтобы истребовать необходимые документы для получения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести причиненных ему травм. По итогам разбирательства будет принято обоснованное процессуальное решение», — отметил полковник Горелых. Обновлено в 19.36: добавлен комментарий Валерия Горелых
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