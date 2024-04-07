07 апреля 2024

В ХМАО оценили угрозу весеннего паводка

Власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку
© Служба новостей «URA.RU»
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Куртамыш. Наводнение. Курган, куртамыш, наводнение
По предварительному прогнозу, паводок не угрожает городам и поселкам ХМАО Фото:

Власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку. Об этом URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации Вадим Татаренков.

«Предварительный прогноз по реке Обь, в границах наших северных городов, положительный. Без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Но пока это лишь прогноз, он может меняться», — рассказал журналисту агентства Вадим Татаренков.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область бороться с паводками отправились спасатели из ХМАО. В 2015 году Югра также переживала сильнейшее наводнение за минувшее десятилетие, Обь затопила тысячи частных домов.

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Власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку. Об этом URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации Вадим Татаренков. «Предварительный прогноз по реке Обь, в границах наших северных городов, положительный. Без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Но пока это лишь прогноз, он может меняться», — рассказал журналисту агентства Вадим Татаренков. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область бороться с паводками отправились спасатели из ХМАО. В 2015 году Югра также переживала сильнейшее наводнение за минувшее десятилетие, Обь затопила тысячи частных домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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