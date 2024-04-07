В ХМАО оценили угрозу весеннего паводка

Власти Нижневартовска дали положительный прогноз по весеннему паводку. Об этом URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городской администрации Вадим Татаренков.
«Предварительный прогноз по реке Обь, в границах наших северных городов, положительный. Без каких-либо чрезвычайных ситуаций. Но пока это лишь прогноз, он может меняться», — рассказал журналисту агентства Вадим Татаренков.
Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область бороться с паводками отправились спасатели из ХМАО. В 2015 году Югра также переживала сильнейшее наводнение за минувшее десятилетие, Обь затопила тысячи частных домов.
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