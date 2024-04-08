08 апреля 2024

Мэр Орска высказался о дальнейшей судьбе разрушенной дамбы

Козупица: судьбу дамбы в затопленном Орске решат после ее обследования
© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка к наводнению. СНТ КМЗ-1. Шоссе Тюнина. Курган, половодье, подготовка к паводку, наводнение
Специалисты обследуют дамбу в Орске Фото:
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Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы

Решение о дальнейшей судьбе дамбы в Орске будет принято после обследования плотины. Будет решаться вопрос о ее восстановлении, строительстве или укреплении, сообщил мэр города Василий Козупица.

«Что касается дамбы, то ей займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о ее дальнейшей судьбе — восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы», — написал Козупица в своем telegram-канале.

В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Местные жители, недовольные сложившейся ситуацией, собрались у городской администрации. В МЧС сообщили, что устранить последствия паводка получится не раньше 25 апреля.

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Решение о дальнейшей судьбе дамбы в Орске будет принято после обследования плотины. Будет решаться вопрос о ее восстановлении, строительстве или укреплении, сообщил мэр города Василий Козупица. «Что касается дамбы, то ей займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о ее дальнейшей судьбе — восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы», — написал Козупица в своем telegram-канале. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Местные жители, недовольные сложившейся ситуацией, собрались у городской администрации. В МЧС сообщили, что устранить последствия паводка получится не раньше 25 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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