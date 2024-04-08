Мэр Орска высказался о дальнейшей судьбе разрушенной дамбы

Козупица: судьбу дамбы в затопленном Орске решат после ее обследования

08 апреля 2024 в 23:33 Размер текста - 17 +

Специалисты обследуют дамбу в Орске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Орске из-за прорыва дамбы Решение о дальнейшей судьбе дамбы в Орске будет принято после обследования плотины. Будет решаться вопрос о ее восстановлении, строительстве или укреплении, сообщил мэр города Василий Козупица. «Что касается дамбы, то ей займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о ее дальнейшей судьбе — восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы», — написал Козупица в своем telegram-канале. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Местные жители, недовольные сложившейся ситуацией, собрались у городской администрации. В МЧС сообщили, что устранить последствия паводка получится не раньше 25 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Решение о дальнейшей судьбе дамбы в Орске будет принято после обследования плотины. Будет решаться вопрос о ее восстановлении, строительстве или укреплении, сообщил мэр города Василий Козупица. «Что касается дамбы, то ей займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о ее дальнейшей судьбе — восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы», — написал Козупица в своем telegram-канале. В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Местные жители, недовольные сложившейся ситуацией, собрались у городской администрации. В МЧС сообщили, что устранить последствия паводка получится не раньше 25 апреля.