Мэр Орска высказался о дальнейшей судьбе разрушенной дамбы

Решение о дальнейшей судьбе дамбы в Орске будет принято после обследования плотины. Будет решаться вопрос о ее восстановлении, строительстве или укреплении, сообщил мэр города Василий Козупица.
«Что касается дамбы, то ей займутся специалисты. После тщательного обследования будет принято решение о ее дальнейшей судьбе — восстановление, строительство или укрепление — решат профессионалы», — написал Козупица в своем telegram-канале.
В Орске 5 апреля произошел прорыв дамбы на реке Урал. Местные жители, недовольные сложившейся ситуацией, собрались у городской администрации. В МЧС сообщили, что устранить последствия паводка получится не раньше 25 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.