08 апреля 2024

Три «Ласточки» задержали из-за ЧП на путепроводе в Смоленской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, электричка, ласточка, поезд, пригородный
Три электропоезда задержали из-за обрушения путепровода под Смоленском Фото:

В Смоленской области после обрушения моста задержаны три поезда «Ласточка». Об этом сообщили в региональном МЧС. Также сообщается, что поезда дальнего следования будут отправлять в ночное время.

«Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три „Ласточки“ (две Смоленск-Москва, одна Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами», — сообщило ГУ МЧС в telegram-канале.

В Вязьме Смоленской области обрушился путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, передает RT. Всего пострадали шесть человек, четверых из них госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает телеканал 360.

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В Смоленской области после обрушения моста задержаны три поезда «Ласточка». Об этом сообщили в региональном МЧС. Также сообщается, что поезда дальнего следования будут отправлять в ночное время. «Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три „Ласточки“ (две Смоленск-Москва, одна Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами», — сообщило ГУ МЧС в telegram-канале. В Вязьме Смоленской области обрушился путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, передает RT. Всего пострадали шесть человек, четверых из них госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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