Три «Ласточки» задержали из-за ЧП на путепроводе в Смоленской области

08 апреля 2024 в 23:40 Размер текста - 17 +

Три электропоезда задержали из-за обрушения путепровода под Смоленском Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Смоленской области после обрушения моста задержаны три поезда «Ласточка». Об этом сообщили в региональном МЧС. Также сообщается, что поезда дальнего следования будут отправлять в ночное время. «Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три „Ласточки“ (две Смоленск-Москва, одна Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами», — сообщило ГУ МЧС в telegram-канале. В Вязьме Смоленской области обрушился путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, передает RT. Всего пострадали шесть человек, четверых из них госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Смоленской области после обрушения моста задержаны три поезда «Ласточка». Об этом сообщили в региональном МЧС. Также сообщается, что поезда дальнего следования будут отправлять в ночное время. «Задержки поездов дальнего следования нет (следуют в ночное время). Задержаны три „Ласточки“ (две Смоленск-Москва, одна Москва-Смоленск). Поезда возвращены на вокзалы отправления. Пассажиры отправлены автобусами», — сообщило ГУ МЧС в telegram-канале. В Вязьме Смоленской области обрушился путепровод, на котором находились грузовой и легковой автомобили. В результате происшествия погибла женщина, передает RT. Всего пострадали шесть человек, четверых из них госпитализировали. Правоохранительные органы начали проверку, сообщает телеканал 360.