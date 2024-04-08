08 апреля 2024

В учебных заведениях России начнут готовить нянь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, ученики, дети, каникулы, школьники
Для российский учеников и студентов намерены внедрить образовательный курс по уходу за детьми Фото:

Практический модуль по подготовке нянь намерены ввести в российских образовательных учреждениях. Соответствующий документ подготовили в Госдуме РФ совместно со специалистами Минтруда.

«Министерству просвещения с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации „няня“ (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы „Семьеведение“ для разных уровней образовательных организаций», — цитируют «Известия» соответствующий документ. Он подготовлен по итогам совместного заседания депутатов Госдумы, представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения.

По мнению парламентариев, сегодня значительная часть воспитательных услуг находится в теневом секторе. Введение практического образовательного модуля стало бы положительным решением в этом вопросе.

Ранее член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков заявил в беседе с URA.RU, что уровень рождаемость в России продолжит снижаться до 2030, а возможно, и до 2035 года. По его мнению, ситуация с низкой рождаемостью грозит «депрессивными процессами в обществе».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Практический модуль по подготовке нянь намерены ввести в российских образовательных учреждениях. Соответствующий документ подготовили в Госдуме РФ совместно со специалистами Минтруда. «Министерству просвещения с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации „няня“ (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы „Семьеведение“ для разных уровней образовательных организаций», — цитируют «Известия» соответствующий документ. Он подготовлен по итогам совместного заседания депутатов Госдумы, представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения. По мнению парламентариев, сегодня значительная часть воспитательных услуг находится в теневом секторе. Введение практического образовательного модуля стало бы положительным решением в этом вопросе. Ранее член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков заявил в беседе с URA.RU, что уровень рождаемость в России продолжит снижаться до 2030, а возможно, и до 2035 года. По его мнению, ситуация с низкой рождаемостью грозит «депрессивными процессами в обществе».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...