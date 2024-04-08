В учебных заведениях России начнут готовить нянь

09 апреля 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Для российский учеников и студентов намерены внедрить образовательный курс по уходу за детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Практический модуль по подготовке нянь намерены ввести в российских образовательных учреждениях. Соответствующий документ подготовили в Госдуме РФ совместно со специалистами Минтруда. «Министерству просвещения с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации „няня“ (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы „Семьеведение“ для разных уровней образовательных организаций», — цитируют «Известия» соответствующий документ. Он подготовлен по итогам совместного заседания депутатов Госдумы, представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения. По мнению парламентариев, сегодня значительная часть воспитательных услуг находится в теневом секторе. Введение практического образовательного модуля стало бы положительным решением в этом вопросе. Ранее член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков заявил в беседе с URA.RU, что уровень рождаемость в России продолжит снижаться до 2030, а возможно, и до 2035 года. По его мнению, ситуация с низкой рождаемостью грозит «депрессивными процессами в обществе». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Практический модуль по подготовке нянь намерены ввести в российских образовательных учреждениях. Соответствующий документ подготовили в Госдуме РФ совместно со специалистами Минтруда. «Министерству просвещения с Министерством труда и социальной защиты предусмотреть практический модуль в виде профессиональной квалификации „няня“ (работник по присмотру и уходу за детьми) в рамках проектирования программы „Семьеведение“ для разных уровней образовательных организаций», — цитируют «Известия» соответствующий документ. Он подготовлен по итогам совместного заседания депутатов Госдумы, представителей Минтруда, Минобразования и Минпросвещения. По мнению парламентариев, сегодня значительная часть воспитательных услуг находится в теневом секторе. Введение практического образовательного модуля стало бы положительным решением в этом вопросе. Ранее член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков заявил в беседе с URA.RU, что уровень рождаемость в России продолжит снижаться до 2030, а возможно, и до 2035 года. По его мнению, ситуация с низкой рождаемостью грозит «депрессивными процессами в обществе».