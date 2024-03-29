Рождаемость в России будет падать до 2035 года

Демограф Чесноков: России грозит ловушка старости

29 марта 2024 в 07:07 Размер текста - 17 +

Последствия низкой рождаемости станут заметны в будущем, сказал Сергей Чесноков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рождаемость в России будет снижаться до 2030—2035 годов. Если проблему не решить, стране грозит стагнация экономики из-за ловушки старости. Об этом в беседе с URA.RU заявил демограф, руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ», член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков. «Ситуация со снижением уровня рождаемости будет усугубляться до 2030, а возможно, и до 2035 года. Целый ряд волн накладывается в демографии, которые приводят к негативным моментам. Потому что в предыдущий период была низкой рождаемость из-за перестройки и кризиса в 1990-е годы. Очень мало женщин появилось на свет, которые сейчас вступили в репродуктивный возраст и рожают всего 1,41 ребенка (суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года, последний спад был отмечен в 2006 году и составил 1,31, — прим. URA.RU), как мы видим из статистики Росстата», — сказал Сергей Чесноков. Чем грозит низкая рождаемость Новость по теме Мишустин оценил предложения «Справедливой России — За Правду» по демографии и ЖКХ Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил о проблемах, которые грозят России. «Мы не ожидаем новой демографической ямы, мы уже в ней находимся. У нас коэффициент рождаемости очень низкий. Несмотря на то, что продолжительность жизни растет, уже который год количество умирающих превышает количество рождающихся. Ситуация нехорошая. Надо понимать, что это создаст дополнительные проблемы позже, когда мы ощутим нехватку рабочей силы и дефицит трудовых ресурсов на рынке труда. Соответственно, этим нужно заниматься уже сейчас. Уверен, мы сделаем все, чтобы никакого кризиса не было», — подчеркнул собеседник агентства. Ситуация с низкой рождаемостью грозит государству целым рядом рисков, отметил Чесноков. «Речь о старении населения. Это называется „нагрузка пожилыми“, что приводит к стагнации экономики, к разного рода депрессивным процессам в обществе. Общество стареет, оно уже не такое мобильное, динамичное, новые инициативы, изменения проходят хуже, потому что общее настроение задают люди старшего возраста. Если продолжительность жизни растет, рождаемость падает, то это приводит как раз к ловушке старости», — объяснил демограф. Что поможет избежать кризиса Новость по теме Депутат Госдумы Делягин: маткапитал не стимулирует рождаемость Необходимо, чтобы число рожденных превышало количество смертей в стране, продолжил Чесноков. «Сейчас достаточно высокое в России ожидаемое число детей — это более 2,6 у мужчин и около 2,4 у женщин, а реальная рождаемость — 1,4. Это значит, что многие люди хотят их иметь, но есть барьеры, которые им мешают. Меры поддержки должны быть направлены на устранение этого. При этом государство должно вести работу по утверждению семейных ценностей, установок на рождение, чтобы ожидаемое число детей тоже было выше, чтобы люди хотели создавать многодетные семьи», — сказал руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ». Есть и другой способ добиться демографического результата в близкой перспективе, подчеркнул специалист. «Это усиление и открытие центров общественного содействия программе репатриации соотечественников. Она работала примерно на 10-20%, а в остальной части — это мигранты и беженцы. Мигранты и беженцы приезжают, основываясь на самых базовых потребностях человека. Переселенцы — на высших, это те, кто близки по культуре. Очень часто это люди, крепко стоящие на ногах, среди них очень много предпринимателей и высококлассных специалистов. В любом случае, главное — это рождаемость. Только она может в полной мере снять все негативные последствия», — сообщил член Общественной палаты РФ. Какие меры поддержки рождаемости уже работают в России Новость по теме Экономист Кричевский: власти РФ смогут улучшить демографию тремя способами Утвержден целый ряд мероприятий на текущий и последующие годы, добавил Нилов. «Если бы не работали инструменты, которые задействованы сейчас, ситуация была бы гораздо хуже. Программы маткапитала, семейной ипотеки продлили. Жилищный вопрос — один из главных для принятия решения о потомстве. Надо стимулировать пожилых людей продолжать работать, если они могут. При этом даже слухов о повышении пенсионного возраста допускать нельзя. Напротив, пенсионный возраст нужно снижать, хотя бы для ряда категорий. Но пока политического решения на этот счет не принято. А пока можно за бюджетный счет получить допобразование, повысить квалификацию. Например, в Казани, на базе колледжа есть специальный курс для пенсионеров, которых готовят к современным требованиям рынка труда. Получив образование, они идут работать в общепит — туда, куда не хочет идти молодежь», — заключил депутат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рождаемость в России будет снижаться до 2030—2035 годов. Если проблему не решить, стране грозит стагнация экономики из-за ловушки старости. Об этом в беседе с URA.RU заявил демограф, руководитель проекта «Демографическая платформа.РФ», член координационного совета Общественной палаты РФ по национальным проектам и народосбережению Сергей Чесноков. «Ситуация со снижением уровня рождаемости будет усугубляться до 2030, а возможно, и до 2035 года. Целый ряд волн накладывается в демографии, которые приводят к негативным моментам. Потому что в предыдущий период была низкой рождаемость из-за перестройки и кризиса в 1990-е годы. Очень мало женщин появилось на свет, которые сейчас вступили в репродуктивный возраст и рожают всего 1,41 ребенка (суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2023 года, последний спад был отмечен в 2006 году и составил 1,31, — прим. URA.RU), как мы видим из статистики Росстата», — сказал Сергей Чесноков. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предупредил о проблемах, которые грозят России. «Мы не ожидаем новой демографической ямы, мы уже в ней находимся. У нас коэффициент рождаемости очень низкий. Несмотря на то, что продолжительность жизни растет, уже который год количество умирающих превышает количество рождающихся. Ситуация нехорошая. Надо понимать, что это создаст дополнительные проблемы позже, когда мы ощутим нехватку рабочей силы и дефицит трудовых ресурсов на рынке труда. Соответственно, этим нужно заниматься уже сейчас. Уверен, мы сделаем все, чтобы никакого кризиса не было», — подчеркнул собеседник агентства. Ситуация с низкой рождаемостью грозит государству целым рядом рисков, отметил Чесноков. «Речь о старении населения. Это называется „нагрузка пожилыми“, что приводит к стагнации экономики, к разного рода депрессивным процессам в обществе. Общество стареет, оно уже не такое мобильное, динамичное, новые инициативы, изменения проходят хуже, потому что общее настроение задают люди старшего возраста. Если продолжительность жизни растет, рождаемость падает, то это приводит как раз к ловушке старости», — объяснил демограф. Необходимо, чтобы число рожденных превышало количество смертей в стране, продолжил Чесноков. «Сейчас достаточно высокое в России ожидаемое число детей — это более 2,6 у мужчин и около 2,4 у женщин, а реальная рождаемость — 1,4. Это значит, что многие люди хотят их иметь, но есть барьеры, которые им мешают. Меры поддержки должны быть направлены на устранение этого. При этом государство должно вести работу по утверждению семейных ценностей, установок на рождение, чтобы ожидаемое число детей тоже было выше, чтобы люди хотели создавать многодетные семьи», — сказал руководитель оргкомитета проекта «Демографическая платформа.РФ». Есть и другой способ добиться демографического результата в близкой перспективе, подчеркнул специалист. «Это усиление и открытие центров общественного содействия программе репатриации соотечественников. Она работала примерно на 10-20%, а в остальной части — это мигранты и беженцы. Мигранты и беженцы приезжают, основываясь на самых базовых потребностях человека. Переселенцы — на высших, это те, кто близки по культуре. Очень часто это люди, крепко стоящие на ногах, среди них очень много предпринимателей и высококлассных специалистов. В любом случае, главное — это рождаемость. Только она может в полной мере снять все негативные последствия», — сообщил член Общественной палаты РФ. Утвержден целый ряд мероприятий на текущий и последующие годы, добавил Нилов. «Если бы не работали инструменты, которые задействованы сейчас, ситуация была бы гораздо хуже. Программы маткапитала, семейной ипотеки продлили. Жилищный вопрос — один из главных для принятия решения о потомстве. Надо стимулировать пожилых людей продолжать работать, если они могут. При этом даже слухов о повышении пенсионного возраста допускать нельзя. Напротив, пенсионный возраст нужно снижать, хотя бы для ряда категорий. Но пока политического решения на этот счет не принято. А пока можно за бюджетный счет получить допобразование, повысить квалификацию. Например, в Казани, на базе колледжа есть специальный курс для пенсионеров, которых готовят к современным требованиям рынка труда. Получив образование, они идут работать в общепит — туда, куда не хочет идти молодежь», — заключил депутат.