Названы четыре принципа долголетия

В столице средняя продолжительность жизни достигла 78 лет. О принципах долголетия рассказал замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов.
«Например, у японцев, нации долгожителей, есть такой популярный термин „икигай“. Он означает смысл жизни в максимально прикладном понимании — как способность находить счастье в повседневных делах. Так, большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни: довязать плед, накормить внуков, сходить на рынок, убраться дома, выгулять собаку и так далее. Они не боятся планировать на месяцы и годы вперед. Это серьезный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — поделился Филиппов с «Известиями».
Также он отметил, что своевременные медицинские обследования являются одним из принципов долголетия. Еще Филиппов подчеркнул важность физической и интеллектуальной активности для сохранения здоровья человека.
Ранее британская жительница Кэтлин Сондерс, которой исполнилось 104 года раскрыла, как ей удалось дожить до такого возраста. Она назвала молоко и шоколад своим секретом долголетия.
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