Названы четыре принципа долголетия

Филиппов: принцип долголетия — умение находить счастье в повседневных делах

09 апреля 2024 в 04:42 Размер текста - 17 +

Физическое здоровье является важным фактором долголетия (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В столице средняя продолжительность жизни достигла 78 лет. О принципах долголетия рассказал замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов. «Например, у японцев, нации долгожителей, есть такой популярный термин „икигай“. Он означает смысл жизни в максимально прикладном понимании — как способность находить счастье в повседневных делах. Так, большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни: довязать плед, накормить внуков, сходить на рынок, убраться дома, выгулять собаку и так далее. Они не боятся планировать на месяцы и годы вперед. Это серьезный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — поделился Филиппов с «Известиями». Также он отметил, что своевременные медицинские обследования являются одним из принципов долголетия. Еще Филиппов подчеркнул важность физической и интеллектуальной активности для сохранения здоровья человека.



Ранее британская жительница Кэтлин Сондерс, которой исполнилось 104 года раскрыла, как ей удалось дожить до такого возраста. Она назвала молоко и шоколад своим секретом долголетия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В столице средняя продолжительность жизни достигла 78 лет. О принципах долголетия рассказал замруководителя департамента труда и соцзащиты Москвы Владимир Филиппов. «Например, у японцев, нации долгожителей, есть такой популярный термин „икигай“. Он означает смысл жизни в максимально прикладном понимании — как способность находить счастье в повседневных делах. Так, большинство японских пенсионеров имеют конкретный план на каждый день своей жизни: довязать плед, накормить внуков, сходить на рынок, убраться дома, выгулять собаку и так далее. Они не боятся планировать на месяцы и годы вперед. Это серьезный ментальный фактор, влияющий на продолжительность жизни», — поделился Филиппов с «Известиями». Также он отметил, что своевременные медицинские обследования являются одним из принципов долголетия. Еще Филиппов подчеркнул важность физической и интеллектуальной активности для сохранения здоровья человека. Ранее британская жительница Кэтлин Сондерс, которой исполнилось 104 года раскрыла, как ей удалось дожить до такого возраста. Она назвала молоко и шоколад своим секретом долголетия.