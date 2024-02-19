104-летняя женщина раскрыла два секрета долголетия

Британская жительница Кэтлин Сондерс встретила 104-й день рождения в доме престарелых. По ее словам, молоко и шоколад являются ее секретом долголетия.
«Мы спросили Кэтлин, в чем секрет старения и здоровья. Она рассказала, что ее волшебное зелье на самом деле… молоко!» — сообщили в
В материале сообщили, что Сондерс отметила день рождения в доме престарелых, где проживает уже год. На торжество приехали ее друзья и близкие. Сейчас у Сондерс семь внуков и три правнука. Скоро она станет прабабушкой в четвертый раз.
Ранее сообщалось, что рыба, морепродукты, овощаи и ферментированные продукты способствую долголетию и хорошему здоровью, передают «Дни.ру». Также стоит работать по четко установленному графику.
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