104-летняя женщина раскрыла два секрета долголетия

Majesticare Care Homes: 104-летняя женщина назвала молоко секретом долголетия

19 февраля 2024 в 12:10 Размер текста - 17 +

Кэтлин Сондерс праздновала свое день рождения в доме престарелых Фото: Илья Московец © URA.RU Британская жительница Кэтлин Сондерс встретила 104-й день рождения в доме престарелых. По ее словам, молоко и шоколад являются ее секретом долголетия. «Мы спросили Кэтлин, в чем секрет старения и здоровья. Она рассказала, что ее волшебное зелье на самом деле… молоко!» — сообщили в Majesticare Care Homes. Также она назвала шоколад секретом долголетия. В материале сообщили, что Сондерс отметила день рождения в доме престарелых, где проживает уже год. На торжество приехали ее друзья и близкие. Сейчас у Сондерс семь внуков и три правнука. Скоро она станет прабабушкой в четвертый раз. Ранее сообщалось, что рыба, морепродукты, овощаи и ферментированные продукты способствую долголетию и хорошему здоровью, передают «Дни.ру». Также стоит работать по четко установленному графику.

Британская жительница Кэтлин Сондерс встретила 104-й день рождения в доме престарелых. По ее словам, молоко и шоколад являются ее секретом долголетия. «Мы спросили Кэтлин, в чем секрет старения и здоровья. Она рассказала, что ее волшебное зелье на самом деле… молоко!» — сообщили в Majesticare Care Homes. Также она назвала шоколад секретом долголетия. В материале сообщили, что Сондерс отметила день рождения в доме престарелых, где проживает уже год. На торжество приехали ее друзья и близкие. Сейчас у Сондерс семь внуков и три правнука. Скоро она станет прабабушкой в четвертый раз. Ранее сообщалось, что рыба, морепродукты, овощаи и ферментированные продукты способствую долголетию и хорошему здоровью, передают «Дни.ру». Также стоит работать по четко установленному графику.