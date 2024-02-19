104-летняя женщина раскрыла два секрета долголетия

Majesticare Care Homes: 104-летняя женщина назвала молоко секретом долголетия
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Клипарт. Магнитогорск, пенсионер, старость, руки пенсионера
Кэтлин Сондерс праздновала свое день рождения в доме престарелых Фото:

Британская жительница Кэтлин Сондерс встретила 104-й день рождения в доме престарелых. По ее словам, молоко и шоколад являются ее секретом долголетия.

«Мы спросили Кэтлин, в чем секрет старения и здоровья. Она рассказала, что ее волшебное зелье на самом деле… молоко!» — сообщили в Majesticare Care Homes. Также она назвала шоколад секретом долголетия.

В материале сообщили, что Сондерс отметила день рождения в доме престарелых, где проживает уже год. На торжество приехали ее друзья и близкие. Сейчас у Сондерс семь внуков и три правнука. Скоро она станет прабабушкой в четвертый раз.

Ранее сообщалось, что рыба, морепродукты, овощаи и ферментированные продукты способствую долголетию и хорошему здоровью, передают «Дни.ру». Также стоит работать по четко установленному графику.

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Британская жительница Кэтлин Сондерс встретила 104-й день рождения в доме престарелых. По ее словам, молоко и шоколад являются ее секретом долголетия. «Мы спросили Кэтлин, в чем секрет старения и здоровья. Она рассказала, что ее волшебное зелье на самом деле… молоко!» — сообщили в Majesticare Care Homes. Также она назвала шоколад секретом долголетия. В материале сообщили, что Сондерс отметила день рождения в доме престарелых, где проживает уже год. На торжество приехали ее друзья и близкие. Сейчас у Сондерс семь внуков и три правнука. Скоро она станет прабабушкой в четвертый раз. Ранее сообщалось, что рыба, морепродукты, овощаи и ферментированные продукты способствую долголетию и хорошему здоровью, передают «Дни.ру». Также стоит работать по четко установленному графику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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