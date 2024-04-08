08 апреля 2024
07 апреля 2024

Назван город ХМАО с самыми высокими ценами на продукты

В Нижневартовске самые высокие цены на ежедневные продукты питания в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Сосиски в Нижневартовске дороже, чем в других городах Фото:

Нижневартовск (ХМАО) отличился самыми высокими ценами на ежедневные продукты питания по сравнению с Ханты-Мансийском, Сургутом и Белоярским. Вартовчанам дороже, чем везде продают курицу, сосиски, рыбу, молоко и сахар, следует из анализа Тюменьстата.

«Средние потребительские цены и тарифы на товары и услуги, включенные в набор для еженедельного наблюдения, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 1 апреля 2024. … Цены в Нижневартовске на куры охлажденные (271 рубль), сосиски (588 рублей), рыбу мороженую неразделанную (384 рубля), масло подсолнечное (125 рублей), маргарин (303 рубля), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (91 рубль), смеси сухие молочные для детского питания (1546 рублей) и сахар-песок (88 рублей) выше, чем в с Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском», — написано на сайте ведомства.

Вторым по дороговизне продуктов городом является Ханты-Мансийск. Здесь, по статистике, самые дорогие свинина (403 рубля), баранина (811 рублей), колбаса (743 рубля), сливочное масло (1073 рубля), творог (519 рублей), сыр (905 рублей), яйца (146 рублей) и чай (1486 рублей).

В ХМАО упали цены на креветки. Снижение стоимости продукции составило около 30%.

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Нижневартовск (ХМАО) отличился самыми высокими ценами на ежедневные продукты питания по сравнению с Ханты-Мансийском, Сургутом и Белоярским. Вартовчанам дороже, чем везде продают курицу, сосиски, рыбу, молоко и сахар, следует из анализа Тюменьстата. «Средние потребительские цены и тарифы на товары и услуги, включенные в набор для еженедельного наблюдения, в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре на 1 апреля 2024. … Цены в Нижневартовске на куры охлажденные (271 рубль), сосиски (588 рублей), рыбу мороженую неразделанную (384 рубля), масло подсолнечное (125 рублей), маргарин (303 рубля), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (91 рубль), смеси сухие молочные для детского питания (1546 рублей) и сахар-песок (88 рублей) выше, чем в с Ханты-Мансийске, Сургуте и Белоярском», — написано на сайте ведомства. Вторым по дороговизне продуктов городом является Ханты-Мансийск. Здесь, по статистике, самые дорогие свинина (403 рубля), баранина (811 рублей), колбаса (743 рубля), сливочное масло (1073 рубля), творог (519 рублей), сыр (905 рублей), яйца (146 рублей) и чай (1486 рублей). В ХМАО упали цены на креветки. Снижение стоимости продукции составило около 30%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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