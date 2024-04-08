08 апреля 2024

Тюменские бизнесмены избавляются от цехов

В Тюмени на продажу выставили 14 цехов по производству мебели
© Служба новостей «URA.RU»
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Окупаемость мебельного бизнеса составляет в среднем 6 лет Фото:

Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Все они активно работали как минимум полгода, показывает анализ объявлений, размещенных на площадке «Авито».

«Продаем мебельный цех с оборудованием 2023 года выпуска, оборудование в отличном техническом состоянии, работало 6 месяцев. Для нас это не основной вид деятельности и нам в данный период времени некогда им заниматься», — сказано в одном из объявлений.

Продавец еще одного мебельного цеха в беседе с URA.RU пояснил, что из-за дефицита некоторых материалов этот бизнес сейчас переживает в Тюмени сложный финансовый период. «Между иностранными клеями, лаками и другими составами иностранного и российского производства есть разница в качестве. Даже при наличии своей местной хорошей древесины, результат с российскими составами получается менее качественным. В результате теряем очки у потребителя», — пояснил собеседник на правах анонимности.

По данным бизнес-брокера «Бизнес Маркет», окупаемость деревообрабатывающих и мебельных цехов занимает в среднем 5-6 лет. При этом наиболее частые причины продажи те же, что и у любого другого бизнеса. «Самое частое — потеря интереса из-за личных границ прибыли. Кроме того, очень часто предприниматели переезжают в другие регионы и избавляются от активов в Тюенской области», — пояснил URA.RU директор брокера «Бизнес-Маркет» Андрей Попов.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области стали часто продавать глэмпинги и другие предприятия, связанные с отдыхом. Цена такого бизнеса может составлять десятки миллионов рублей.

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Предприниматели Тюменской области выставили на продажу больше десятка цехов, связанных с обработкой древесины и производством деревянных изделий. Все они активно работали как минимум полгода, показывает анализ объявлений, размещенных на площадке «Авито». «Продаем мебельный цех с оборудованием 2023 года выпуска, оборудование в отличном техническом состоянии, работало 6 месяцев. Для нас это не основной вид деятельности и нам в данный период времени некогда им заниматься», — сказано в одном из объявлений. Продавец еще одного мебельного цеха в беседе с URA.RU пояснил, что из-за дефицита некоторых материалов этот бизнес сейчас переживает в Тюмени сложный финансовый период. «Между иностранными клеями, лаками и другими составами иностранного и российского производства есть разница в качестве. Даже при наличии своей местной хорошей древесины, результат с российскими составами получается менее качественным. В результате теряем очки у потребителя», — пояснил собеседник на правах анонимности. По данным бизнес-брокера «Бизнес Маркет», окупаемость деревообрабатывающих и мебельных цехов занимает в среднем 5-6 лет. При этом наиболее частые причины продажи те же, что и у любого другого бизнеса. «Самое частое — потеря интереса из-за личных границ прибыли. Кроме того, очень часто предприниматели переезжают в другие регионы и избавляются от активов в Тюенской области», — пояснил URA.RU директор брокера «Бизнес-Маркет» Андрей Попов. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области стали часто продавать глэмпинги и другие предприятия, связанные с отдыхом. Цена такого бизнеса может составлять десятки миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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