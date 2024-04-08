Зарплата на сельхозпредприятиях в Челябинской области выросла в полтора раза

Зарплата на сельхозпредприятиях в двух районах Челябинской области выросла в полтора раза. Об этом 9 апреля сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.
«Наибольший прирост среднемесячной номинальной заработной платы работников крупных и средних сельхозпредприятий достигнут в следующих муниципальных районах: Брединский +53,3% (44,2 тысячи рублей), Агаповский +53,0% (60,3 тысячи рублей). Также хороший прирост показали Увельский +45,9% (66,6 тысячи рублей), Сосновский +40,6% (63,8 тысячи рублей) и Аргаяшский +39,0% (69,8 тысячи рублей) муниципальные районы», — уточнили в пресс-службе КСП.
В ведомстве отметили, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в сфере сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства в январе 2024 года сложилась в размере 51,5 тысячи рублей по полному кругу организаций и 56,9 тысячи рублей — по крупным и средним организациям. Темп прироста среднемесячной заработной платы в отрасли по сравнению с январем 2023 года составил +34,8% и +36,7% соответственно. По темпу прироста среднемесячной заработной платы отрасль сельского хозяйства лидирует относительно других отраслей экономики области.
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