08 апреля 2024

Жителей неблагополучных по паводкам тюменских районов призвали запасаться водой

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Жителей призывают запасаться водой, которая может понадобиться с приходом сильного паводка Фото:
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Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления (на реках Ишим и Тобол), призвали запастись питьевой водой на несколько дней, так как в период паводков пить из крана, родников и колодцев запрещено. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона.

«В связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В районах, которые находятся в зоне вероятного подтопления, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Важно: соберите запас воды на 2-3 дня. Пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев в период паводков нельзя», — сообщает telegram-канал властей.

Контроль за качеством воды ведется постоянно, организации, занимающиеся поставкой водоснабжения населению ввели дополнительные профилактические мероприятия. 9 апреля их и другие меры рассмотрят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Роспотребнадзора.

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Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления (на реках Ишим и Тобол), призвали запастись питьевой водой на несколько дней, так как в период паводков пить из крана, родников и колодцев запрещено. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона. «В связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В районах, которые находятся в зоне вероятного подтопления, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Важно: соберите запас воды на 2-3 дня. Пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев в период паводков нельзя», — сообщает telegram-канал властей. Контроль за качеством воды ведется постоянно, организации, занимающиеся поставкой водоснабжения населению ввели дополнительные профилактические мероприятия. 9 апреля их и другие меры рассмотрят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Роспотребнадзора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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