Жителей неблагополучных по паводкам тюменских районов призвали запасаться водой

09 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Жителей призывают запасаться водой, которая может понадобиться с приходом сильного паводка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления (на реках Ишим и Тобол), призвали запастись питьевой водой на несколько дней, так как в период паводков пить из крана, родников и колодцев запрещено. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона. «В связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В районах, которые находятся в зоне вероятного подтопления, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Важно: соберите запас воды на 2-3 дня. Пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев в период паводков нельзя», — сообщает telegram-канал властей. Контроль за качеством воды ведется постоянно, организации, занимающиеся поставкой водоснабжения населению ввели дополнительные профилактические мероприятия. 9 апреля их и другие меры рассмотрят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Роспотребнадзора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителей районов Тюменской области, которые находятся в зоне вероятного подтопления (на реках Ишим и Тобол), призвали запастись питьевой водой на несколько дней, так как в период паводков пить из крана, родников и колодцев запрещено. Об этом сообщил telegram-канал информационного центра правительства региона. «В связи с неблагоприятным прогнозом по паводку на реках Ишим и Тобол управление Роспотребнадзора по Тюменской области проводит санитарно-противоэпидемические мероприятия. В районах, которые находятся в зоне вероятного подтопления, усилен лабораторный контроль за качеством питьевой воды. Важно: соберите запас воды на 2-3 дня. Пить водопроводную воду, а также воду из родников и колодцев в период паводков нельзя», — сообщает telegram-канал властей. Контроль за качеством воды ведется постоянно, организации, занимающиеся поставкой водоснабжения населению ввели дополнительные профилактические мероприятия. 9 апреля их и другие меры рассмотрят на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии с участием Роспотребнадзора.