В Перми назвали топ вакансий с самой высокой заработной платой

SuperJob: в Перми логисту готовы платить от 120 тысяч рублей в месяц

09 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Логисты получают от 120 до 150 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми в апреле 2024 года работодатели самые большие заплаты предлагают руководителям отделов логистики. Таким специалистам предлагают от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «В Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю отдела логистики. Второе место занимает вакансия главного технолога на производство с опытом работы от трех лет. Будущему сотруднику обещают оплату от 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Тройку лидеров среди вакансий завершают специалисты по доставке банковских карт. Им кроме зарплаты в размере 100 тысяч рублей предлагают обучение, льготные условия на услуги банка и скидки от партнеров. Такую же зарплату обещают платить плотнику-отделочнику в сфере каркасного домостроения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми в апреле 2024 года работодатели самые большие заплаты предлагают руководителям отделов логистики. Таким специалистам предлагают от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «В Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю отдела логистики. Второе место занимает вакансия главного технолога на производство с опытом работы от трех лет. Будущему сотруднику обещают оплату от 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Тройку лидеров среди вакансий завершают специалисты по доставке банковских карт. Им кроме зарплаты в размере 100 тысяч рублей предлагают обучение, льготные условия на услуги банка и скидки от партнеров. Такую же зарплату обещают платить плотнику-отделочнику в сфере каркасного домостроения.