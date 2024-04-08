В Перми назвали топ вакансий с самой высокой заработной платой

В Перми в апреле 2024 года работодатели самые большие заплаты предлагают руководителям отделов логистики. Таким специалистам предлагают от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.
«В Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю отдела логистики. Второе место занимает вакансия главного технолога на производство с опытом работы от трех лет. Будущему сотруднику обещают оплату от 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.
Тройку лидеров среди вакансий завершают специалисты по доставке банковских карт. Им кроме зарплаты в размере 100 тысяч рублей предлагают обучение, льготные условия на услуги банка и скидки от партнеров. Такую же зарплату обещают платить плотнику-отделочнику в сфере каркасного домостроения.
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В Перми в апреле 2024 года работодатели самые большие заплаты предлагают руководителям отделов логистики. Таким специалистам предлагают от 120 до 150 тысяч рублей в месяц. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob. «В Перми в апреле больше всего готовы платить руководителю отдела логистики. Второе место занимает вакансия главного технолога на производство с опытом работы от трех лет. Будущему сотруднику обещают оплату от 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. Тройку лидеров среди вакансий завершают специалисты по доставке банковских карт. Им кроме зарплаты в размере 100 тысяч рублей предлагают обучение, льготные условия на услуги банка и скидки от партнеров. Такую же зарплату обещают платить плотнику-отделочнику в сфере каркасного домостроения.